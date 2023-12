Oplzlý Depardieu? ‚Zaslouží si lepší zacházení pro svůj přínos filmu,‘ vysvětluje otevřený dopis politoložka

Šest desítek francouzských herců a dalších osobností odsoudilo údajné lynčování herce Gérarda Depardieuho. Ten je obviněn ze znásilnění a sexuálního napadení. Za herce se v otevřeném dopise, který na Štědrý den zveřejnil francouzský list Le Figaro, postavili jeho exmanželka nebo bývalá první dáma Carla Bruniová. Podle nich čelí nenávisti kvůli slávě. „Lidé ho mají rádi a prožili s ním celý život,“ vysvětluje pro Plus politoložka Eva Svobodová. Rozhovor Praha 14:06 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gérard Depardieu všechna obvinění vůči své osobě odmítá. | Foto: Wikimedia Commons, uživatel Siebbi

Je otevřený dopis překvapivý?

Částečně ano. Vztahuje se k 75. narozeninám herce. Reaguje na události, ale jeho znění je překvapivé. Překvapivé je také to, jakým způsobem umělci vyzdvihují, že Depardieu byl skvělým hercem, a proto by mu mělo náležet jiné zacházení. Tyto reakce ale nejsou ve Francii poprvé.

Jedná se o jediný argument, se kterým signatáři dopisu přicházejí? Nebo uvádějí ještě další argumenty?

Gros toho dopisu je vyzdvihování Depardieuho uměleckého přínosu, který nemůžeme zpochybnit. Vztahuje se to k presumpci neviny, která by podle signatářů měla být zachována. Myslím, že je to ošemetné. Tohle je definice, kterou se mají řídit soudy a veřejné instituce neboli uvažovat o Depardieum a priori jako o nevinném a s tím vést to soudní řízení.

Druhá věc je to, že vůči Depardieumu nejsou vedená jenom tři obvinění, ale na začátku prosince vyšel film, který ukazuje, že se ve veřejném prostoru v přítomnosti kamer choval velice vulgárně a obscénně vůči ženám.

To byl možná větší spouštěč, že se veřejnost začala mobilizovat. Začaly se mobilizovat ženy ve společnosti. Byl to příklad toho, jak se Depardieu chová, i když jsou kolem svědci.

Mezi signatáři otevřeného dopisu chybí prezident Emmanuel Macron. On se také vyjádřil na podporu Depardieuho, je to tak?

Jedna věc je trestní oznámení a možnost trestního činu. Druhá věc je to, co my ve společnosti považujeme za normální, jak vnímáme hranici, kterou bychom už neměli překračovat.

Macronův vklad do debaty souvisel s tím, že na něj byl tlačeno, aby Depardieumu odebral Řád čestné legie, který mu udělil Jacques Chirac v roce 1996. Prezident Macron se vůči tomu ohradil, že podle něj je to už příliš. Odebírat řád mu nechce, protože herec přispěl do francouzské kinematografie.

Není to úplně tak, že by se Macron sám od sebe Depardieuho zastal. Byla to reakce na tento tlak.

Vypadá to, že by v dohledné době některá z obvinění mohla přivést Depardieuho před soud?

Nejdéle se řeší první obvinění. To podala Charlotte Arnouldová v roce 2021. Soud zatím Depardieuho neuznal vinným, ale ten soud probíhá dále a rozsudek zatím nebyl finálně vynesen.

Druhé trestní oznámení je spíš takové symbolické. Podala ho španělská novinářka a spisovatelka. Znásilnění se mělo uskutečnit před třiceti lety a bylo nejspíše promlčené. Jedná se pravděpodobně o reakci na film a na události.

Třetí případ je poměrně čerstvý. Podala ho Hélène Darrasová.

V tuto chvíli to není tak, že bychom verdikt mohli čekat v řádu týdnů a měsíců.

Co na ta obvinění říká sám Depardieu?

On se k tomu příliš nevyjadřuje. Tvrdil, že se vždy k ženám choval s úctou a všechny jeho milostné pletky byly konsenzuální.

Jakým způsobem na jeho kauzy reaguje francouzská společnost?

To je různé. On je nezpochybnitelná ikona francouzské kinematografie, omezení jeho působnosti je pro mnohé bolestivé. Mají ho rádi a prožili s ním často celý život.

