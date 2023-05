Zpeněžené deportace. Ukrajinské děti do Ruska posílají i rodinní ‚přátelé‘, chtějí na tom vydělat

Lapila se do pavučiny lží. Dívka z Chersonu utekla do Ruska kvůli domnělé hrozbě mučení od ukrajinských vojáků. Průvodkyní na cestě jí byla rodinná přítelkyně. Stala se jednou z devatenácti tisíc dětí, které byly podle Ukrajiny násilně přemístěny do Ruska od začátku invaze. Ruské autority děti lákají třeba na letní tábory, ze kterých se ale nevrací, nebo je za hranice posílají blízcí, kteří se tak snaží vydělat peníze na pěstounské péči. Doporučujeme Cherson 6:25 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak se dostávají ukrajinské děti do Ruska? | Zdroj: Reuters

Patnáctiletá Alina Popova žila pod ruskou okupací v Chersonské oblasti. Historky o tom, jak vše probíhalo, slýchala od Jevgenije, proruské rodinné přítelkyně. Ta jí tvrdila, že Alina i její rodina přijímaly potravinovou pomoc od Ruskem dosažené správy a jakmile se ukrajinské jednotky přiblíží k Chersonu, ublíží každému, kdo byl v kontaktu s Rusy.

„Měla jsem hrozný strach,“ popisovala dívka deníku The Guardian. Žila v domnění, že ve chvíli, kdy přijímala od ruských vojáků jídlo a vodu, budou ji ukrajinští vojáci mučit, nebo ji dokonce zabijí.

Tuto představu u ní podporovala Jevgenija. Dívka ji brala jako svou přítelkyni, důvěřovala jí, a tak když navrhla, aby utekla do Ruska, kde rozhodně bude v bezpečí, souhlasila. Vystrašená patnáctiletá Alina nebrala v potaz varování vlastních rodičů, vzala rodný list a odešla.

Jenže se nejednalo o gesto dobré vůle, nýbrž možnost, jak se obohatit. Jevgenija si díky nabídnuté „péči“ o Alinu mohla přijít na lepší peníze a byt od ruských sociálních služeb.

Jakmile spolu ženy překročily hranice, jejich vztah se změnil. Útěk se měl odehrát minulý rok v říjnu, jen několik týdnů předtím, než Ruskem okupované město znovu dobyli ukrajinští vojáci.

Telefonní spojení

Od loňské únorové invaze na Ukrajinu byly uneseny a odvezeny do Ruska tisíce dětí. Smutnou statistiku zpracovává úřad pod ukrajinskou vládou. Z deportovaných 19 484 dětí se jich podařilo 12 979 nalézt a 371 z nich se vrátilo domů.

Údaje o pohřešovaných dětech v registru ukrajinské vlády platné ke 30. květnu 2023 | Foto: Repro foto Children of war

Jednou z nich je i dívka z Chersonu. Vypátrat ji se podařilo její matce, které k tomu pomohli dobrovolníci, kteří prohledávali Rusko. Matka dceru našla i díky sociálním sítím, ze kterých zjistila, že byla Alina odvezena do vesnice vzdálené 1500 kilometrů.

Příběh odhaluje další praktiku, kterou se Rusové snaží nalákat ukrajinské děti na jejich stranu hranice – vidinu finančního obohacení.

Do Ruska se Alině ozvala matka, která chtěla vědět, jak se jí daří. Když ale zvedla telefon, plakala. Hovor netrval dlouho, ve chvíli, kdy totiž Jevgenija zjistila, že dívka volá s matkou, vzala jí telefon.

„Když jsem byla na Ukrajině, byla Jevgenija přátelská, ale podvedla mě. Jakmile zjistila, že mluvím s matkou, rozzlobila se a uhodila mě,“ vyprávěla nyní Alina. Podle ní byla žena, se kterou se do Ruska dostala, posedlá penězi, které jí byly přislíbeny od úřadů za to, že se o Ukrajinku postará.

Adopce pro peníze

Alinina matka po neobvyklém telefonátu zahájila pátrací akci. V oblasti, kam byla dcera odvezena, začala vyjednávat s úřady. Musela učinit oficiální prohlášení a dokázat, že je skutečně biologická matka dítěte, které hledá.

„Zní to divně, ale úřady byly na mé straně. Zlobily se, že Alinu odvezla na ruské území,“ sdělila Guardianu.

Jenže její dcera tam nebyla. Jevgenija ji poslala do „rehabilitačního centra“, zatímco vyřizovala dokumenty potřebné k adopci. Alinina matka dorazila právě včas, kdyby prý přijela o pár dní později, ruské doklady už by byly vyřízené a dceru by se jí nepodařilo získat zpět. Bylo by to podle úřadů nevratné.

Jaký je další osud Jevgenije, deník Guardian neuvádí. Oslovený někdejší dětský ombudsman a nynější výkonný šéf charitativní nadace Save Ukraine Mykola Kuleba ale potvrzuje, že tento případ není zrovna ojedinělý, už slyšel o ukrajinských dětech, které byly odebrány za účelem finančního obohacení.

Za deportace ukrajinských dětí nesou velkou míru odpovědnosti ruská zmocněnkyně pro práva dětí Maria Lvova-Belovavová a gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov | Foto: Maria Lvova-Belovavová, Telegram účet | Zdroj: EBU Investigative Journalism Network

„Jeden chlapec, kterého jsme zachránili z ruské školy, řekl, že byl s jiným chlapcem z Mariupolu, jenž byl umístěn do velmi chudé rodiny alkoholiků. Každý den ho ignorovali a měl hlad. Podle mě to naznačuje, že se ho ujali kvůli penězům na alkohol,“ vyvozoval.

Časové okno

Kuleba se nyní podílí na záchranné síti Save Ukraine, která pomáhá s repatriací ukrajinských dětí. Navzdory tomu, že se jim daří děti navracet, komunikace s ruskými úřady se podle Kuleby mění k horšímu.

„Chápou, že každý z těchto případů je válečným zločinem, a stále více se snaží návraty blokovat. Dělají to stále těžší a těžší. Čas pracuje proti těmto dětem. Některé z nich pocházejí z velmi zranitelného prostředí a my poznáváme, že je snadné je ovlivnit,“ uvedl se značnou skepsí.

Úspěšný a chtěný návrat do vlasti se u dětí povede jen v omezeném časovém horizontu. „Měli jsme případ chlapce, který po dvou týdnech v pěstounské rodině nechtěl být vrácen. Byl přesvědčen, že mu Ukrajinci ublíží,“ dokládá Kuleba.

Do Ruska se ukrajinské děti dostávají přes Ruskem organizované tábory, jsou unášené z internátních škol a dětských domovů nebo byly odděleny od svých rodičů při procesu filtrace.

Kvůli deportacím ukrajinských dětí vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu zatykač na Mariji Lvovou-Bělovovou a ruského prezidenta Vladimira Putina. O ruské zmocněnkyni pro práva dětí, které se přezdívá „Matička Rus“, jsme psali podrobný profil zde.

Není zcela jasné, jak velkého množství ukrajinských dětí se „záhadné“ zmizení týká. Statistika pohřešovaných neustále narůstá, zároveň ne všechny případy jsou v registru zaneseny, reálné číslo bude pravděpodobně vyšší.