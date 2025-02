Zátahy bez uniformy, zatykače i pravidel. Trumpova deportační politika posiluje strach a paranoiu

Tisíce zadržených lidí denně, zprávy o hromadných zatýkacích akcích napříč Spojenými státy a prohlášení o „vynášení odpadků“ ministryní pro vnitřní bezpečnost. Imigrační a celní správa dokonce manipuluje s výsledky vyhledávání, poukazují média. Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa deportovat ve velkém zahraniční přistěhovalce bez patřičných dokladů vyvolává chaos a zasévá paranoiu mezi americkou veřejností. Washington 18:55 24. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci Imigrační a celní správy (ICE) pátrají po přistěhovalcích v Chicagu | Foto: Matthew McDermott | Zdroj: Polaris / Profimedia

Video z bezpečnostní kamery ukazuje trojici zaměstnanců stánku s tacos v Memphisu v americkém Tennessee, kteří v kuchyni připravují objednávky. Ke stánku dorazí skupina mužů, kteří si zakrývají obličej – mají na sobě barevné mikiny, na hlavách kapuce, někteří schovávají tvář za šátkem.

Maskovaní muži u okénka anglicky osloví jednoho ze zaměstnanců. Následuje diskuze, ze které jsou rozumět pouze útržky, je ale patrné, že zatímco muž mluví anglicky, zaměstnanec mluví spíš španělsky a příliš nerozumí tomu, co se děje.

Vzápětí se do kuchyně protlačí další maskovaný muž, který se krátce pře s jedním ze zaměstnanců. O chvíli později všechny tři pracovníky proti jejich vůli vyvedou z kuchyně ven, aniž by jim povolili přístup k mobilu, o který žádají.

Video zveřejnili provozovatelé dané sítě tacos restaurací v polovině února na sociálních sítích a uvedli, že zaměstnanci byli zadrženi příslušníky Imigrační a celní správy (ICE). „Nemají uniformy, neukážou odznak, nemají žádné potřebné dokumenty. Kdybychom neměli kamery, tak ani nevíme, že se to stalo,“ napsali.

Záběry vyvolaly rozruch v celém regionu. Informaci, že zákrok měl co dočinění s Imigrační a celní správou (ICE), později potvrdilo i samotné město Memphis. „Ačkoliv tato problematika nespadá pod naši jurisdikci, obrátili jsme se na federální úřady. (…) Zákrok vykonali federální agenti,“ stojí ve strohém tiskovém prohlášení.

‚Vynášíme odpadky‘

Americký prezident Donald Trump po své inauguraci avizoval tvrdý boj proti nelegální migraci a bezprecedentní deportace přistěhovalců, kteří v USA žijí bez povolení. Koncem ledna podle médií Imigrační a celní správě (ICE) nařídil, aby denně zatkli až 1500 lidí, namísto dosavadních několika stovek.

Aktivity ICE vzápětí začaly být vidět mnohem víc než dřív. Úřad začal na sociálních sítích každý den sdílet data o počtech nově zatčených lidí, později i vybrané případy s konkrétním jménem a výpisem zločinů, kterých se měl dotyčný dopustit.

Podle těchto údajů bylo třeba za poslední lednový týden zatčeno více než 8200 lidí. Za první měsíc od Trumpovy inaugurace se odhaduje 25 tisíc zatčených – což by bylo nejvyšší měsíční číslo minimálně od roku 2014.

Do vesty úřadu se oblékla i Trumpova ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová, která se nechala vyfotit, jak se podílí na zatýkání „kriminálních živlů“ a později vydala video, ve kterém říká, že „z ulic New Yorku vynášíme odpadky“.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová při zatýkací akci Imigrační a celní správy (ICE) | Zdroj: ZUMA Press Wire/ / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samotný úřad ve svých vyjádřeních uvádí, že agenti „jednají v souladu se zákonem“. Trumpova administrativa navíc opakuje, že se při intenzivním zatýkání se zaměřuje pouze na přistěhovalce se záznamem v trestním rejstříku a na příslušníky gangů.

Nejnovější data ale ukazují, že se počet zadržených bez trestního provinění v prvních dvou únorových týdnech zvýšil o 1800.

‚ICE je všude‘

Jedním z nich je i osmnáctiletý Carlos, který se do Spojených států dostal teprve v listopadu z Venezuely. Využil k tomu mobilní aplikaci CBP One spravovanou americkými úřady, díky které si stanovil termín schůzky na mexicko-americké hranici pro lidi hledající azyl – přistěhovalci s termínem schůzky pak mohou do daného termínu pobývat na americkém území.

Carlos si za svou první výplatu z brigády zrovna koupil kolo, které chtěl ráno pořádně vyzkoušet. To se mu ale nepovedlo. Ráno na dveře jeho rodině zaklepali agenti ICE a Carlose zadrželi, popisuje NPR.

Podle jeho rodičů příslušníci nepředložili žádný oficiální zatykač, pouze oznámili, že se Carlos objevil na videu se zbraní a drogami. Takové video ale jeho rodiče nikde nenašli.

„Odpusťte mému synovi, pokud sem přišel způsobem, kterým neměl. Všichni jsme ale využili možnost, kterou jsme měli díky předchozí vládě,“ zmiňoval pro NPR Carlosův otec. Trumpova administrativa upravila podmínky využívání aplikace CBP One, čímž výrazně omezila její dostupnost.

Lidé jsou zatýkáni nejen doma, ale i na ulici a v práci. Podobně jako v případě zaměstnanců stánku s tacos, příslušníci imigrační správy jsou někdy v civilu a přistěhovalce oslovují pod falešnou záminkou.

Instruktážní video, které upozorňuje na práva, která by měl mít v takové situaci každý člověk na americké půdě, ukazuje třeba případ, kdy pro identifikaci dívky agentům bez uniformy stačilo, že na ni z ulice zavolali jejím jménem a ona se otočila.

Taková zatýkání povolil svými kroky Donald Trump i ve školách a kostelích. V reakci na to podalo sedmadvacet amerických náboženských skupin federální žalobu – poukazují na to, že kvůli Trumpovu nařízení se lidé bojí do kostelů chodit a je tak přímo ohrožena jejich svoboda vyznání.

„Lidi teď mají pocit, že je ICE všude,“ uvedl pro New York Times Apolo Santos, pastor v kostele, do kterého dochází velká část brazilské komunity v Severní Karolíně. Lidé z kostela se ve skupině na WhatsAppu upozorňují na údajné výskyty příslušníků imigrační služby i při sebemenším podezření.

Podobný strach se šíří po celé zemi. Podniky ve čtvrtích, kde žijí převážně přistěhovalci, zejí prázdnotou. „Tak špatné to nebylo od pandemie,“ konstatoval pro The New York Times José Anguino, který provozuje holičství v Los Angeles.

V San Francisku zase jedna ze základních škol rozeslala rodičům varování poté, co jeden z žáků řekl, že v autobuse viděl agenta ICE. „Všichni se bojíme,“ potvrdila Karen Rodriguezová, matka jednoho z dětí ve škole, která přijela raději vyzvednout syna dříve.

Nakonec se ukázalo, že v autobuse žádný agent nebyl a chlapec si s ním pravděpodobně spletl obyčejného policistu. Případ ale ukazuje, jaká zvýšená paranoia přistěhovalecké komunity ve Spojených státech provází.

Manipulace strachem

Přispívají k tomu neustále zmiňovaná vysoká čísla zatčených lidí i prohlášení Toma Homana, který má v Trumpově administrativě na starost ochranu hranic a celý deportační program. „Od inaugurace jsme zatkli 14 tisíc migrantů, ale je třeba tato čísla navýšit. Musíme pro to udělat víc,“ řekl v rozhovoru pro stanici CNN.

V rétorice namířené proti migraci pokračuje i Bílý dům, který na svém instagramovém profilu zveřejnil video s názvem „ASMR: deportační let ilegálních cizinců“. V něm prezentuje nástup spoutaného přistěhovalce do deportačního letu jako sérii uklidňujících zvuků, mimo jiné třeba rachotících pout.

Pokud si člověk vyhledá na internetu informace o aktuálních zatčeních v jednotlivých amerických státech, například vyhledávač Google mu na prvních pozicích ukáže dramatické tiskové zprávy přímo od Imigrační a celní správy.

V titulcích zaznívají slova o cílených operacích, při které bylo „v New Orleans zatčeno 123 zločinných ‚neobčanů‘“, „85 zatčených při čtyřdenním zátahu v Coloradu“ nebo „83 kriminálních živlů zatčených ve Wisconsinu“.

Všechny tyto zprávy se ve vyhledávači objevují na prvních příčkách se stejnou informací: „Aktualizováno: 24. 1. 2025“. To může čtenáře utvrdit v tom, že Imigrační a celní správa v současné době skutečně podniká masivní zatýkací akce.

Při bližším prohlédnutí se ale ukáže, že jde o mnohem starší kauzy. Masové zatýkání v New Orleans se uskutečnilo loni v únoru. Zprávu o čtyřdenním zátahu v Coloradu vydala Imigrační a celní správa už v listopadu 2010. Akce ve Wisconsinu se uskutečnila zase v září 2018.

Podle deníku The Guardian úřad uměle aktualizoval na svých stránkách staré tiskové zprávy, díky čemuž je vyhledávač vyhodnotil jako znovu relevantní, a proto se začaly objevovat opět na horních příčkách.

„Bez ohledu na skutečná čísla má i představa masových zatýkání v celé zemi velmi reálné důsledky,“ hodnotí právnička Lindsay Harrisová. „Ovládnutí všech mediálních prostředků má vyslat imigrantům jasnou zprávu: bojte se nás, my si vás najdeme,“ uzavírá.