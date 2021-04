Cítíme úlevu. Je šance, že se systém změní, reagují lidé na verdikt v případu smrti Floyda

Derek Chauvin je podle poroty vinen z vraždy George Floyda. Hrozí mu reálně 12,5 roku vězení, což by byl v případě policisty v USA výjimečný trest. V minulých dnech se objevila videa dalších podobných případů smrtelného zásahu policie. I proto se americká města na oznámení rozhodnutí soudu pečlivě připravovala. Po verdiktu vinen se nenaplnily obavy z další vlny protestů proti systémovému rasismu a nedostatečné povinnosti policie zodpovídat se. Washington 10:29 21. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dana a Vongerita vítají verdikt nad Chauvinem | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Na místě před Bílým domem, kde skoro před rokem po smrti Geroge Floyda planuly ohně, vzduchem létaly předměty a také slzný plyn při střetech demonstrujících s policií, teď tehdejší napětí vystřídala uvolněná nálada.

„Cítíme úlevu. Ukazuje nám to, že je šance, že se systém začíná měnit a že na nás záleží,“ řekla na místě zpravodaji Českého rozhlasu v USA Afroameričanka Dana.

„Co mě bolelo nejvíc – jak ten dospělý člověk volal svou matku, když věděl, že umírá. Na našich životech záleží, policie nás má chránit a tenhle policista vzal člověku život, aniž by projevil lítost. Za celou tu dobu, za těch devět minut, co na něm klečel, neprojevil soucit,“ citoval Radiožurnál další demonstrantku Vongeritu.

Lidé - někteří s transparenty – přicházejí a odcházejí a černošské Američany jako Danu a Vongeritu zajímá hlavně to, jestli případ Dereka Chauvina je spíš naprosto výjimečný, nebo bude znamenat začátek změny ve vztahu policie k jejich komunitě.

„Tohle je jen začátek. Máme tu další případ zastřeleného dvacetiletého kluka. Sama mám dvacetiletého syna. A žít s tím, že ho můžou zabít kvůli barvě jeho kůže, to je pro mámu děsivé,“ dodala Vongerita.

„Čekáme, co se stane u soudu s těmi dalšími policisty, co se zásahu proti Georgi Floydovi účastnili. Kolik černošských Američanů musí zemřít, aby se něco změnilo? Proč to muselo dojít až sem? Co když to příště nikdo nenahraje na video? Říkala jsem si, jestli porotci vynesli verdikt v obavě z reakcí, anebo jestli jsou opravdu připraveni na změnu. Chci změnu, aniž by při tom musely být bouře a ohně v ulicích,“ popsala Dana.

Právě extrémní sledovanost případu a tlak veřejnosti na verdikt zmiňoval obhájce Dereka Chauvina, když požadoval po soudu, aby izoloval porotu ještě předtím, než se odebrala rokovat o verdiktu. Obhajoba právě to může využít k odvolání.

Nelíbilo se jí ani zapojení politiků. Kongresmanka demokratů Maxine Watersová v minulých dnech pronesla, že jiný verdikt než vinen je nepřijatelný a vyzývala protestující, aby, pokud bude Chauvin označený za nevinného, vystupovali více konfrontačně.

Tady ve Washingtonu uvnitř Bílého domu po oznámení verdiktu okamžitě reagoval i prezident Joe Biden. „Byla to vražda za bílého dne, která světu odhalila systémový rasismus v naší zemi. Nemohu dýchat. To byla poslední slova George Floyda a my ta slova nesmíme nechat zahynout s ním. Budu dál bojovat za zákon o spravedlnosti v práci policie, který nese jeho jméno. Tohle může být okamžik významné změny.“

Výši trestu pro bývalého policistu Dereka Chauvina by měl soudce Peter Cahill vynést přibližně v polovině června.

