Desetiletý sirotek si chtěl splnit sen, pilotoval letadlo plné cestujících

Mezinárodnímu skandálu čelí alžírská letecká společnost Air Algérie. Její piloti nechali desetiletého chlapce na pravidelné lince řídit letadlo. Vyplývá to alespoň z reportáže alžírské soukromé televize al-Bilád, která vše natáčela. Na palubě vnitrostátního letu bylo několik desítek cestujících. Společnost postavila oba piloty mimo službu. Let chlapce z dětského ústavu v pilotní kabině přitom zřejmě povolilo samo vedení společnosti. Alžír 13:50 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desetiletý kluk, který pilotoval alžírské letadlo | Zdroj: televize El-Bilád

"Byl to můj sen, stát se pilotem. A humanitární organizace Rahma mi ho z půlky splnila. Moc jí za to děkuju," říká za kniplem sedmdesátimístného letadla ATR-72 desetiletý Sajf ad-Dín Bašír Báša. Událost natáčela alžírská televize El-Bilád a pro všechny zúčastněné to byla normální a lidsky pochopitelná záležitost. Soukromá televize reportáž odvysílala na satelitu a na a svých webových stránkách.

"Absolvovali jsme trasu Alžír - Sétif pod velením velmi mladého kapitána Sajf ad-Dína," říká v reportáži televize el-Bilád pilot společnosti Air Algérie Derbál Kajs. Na záběrech je vidět, že chlapec sedí na kapitánském sedadle a plní instrukce pilotů při ovládání letadla. Kopilot je přitom na svém místě. "Skutečně letadlo řídil, kniplem zatáčel vpravo, vlevo, řídil velice dobře, udělal s námi vzlet i přistání. Byl velmi disciplinovaný, klidný a pozorný a jsem si jistý, že jednou bude dobrým pilotem," tvrdí v reportáži pilot Derbál Kajs.

Desetiletý Sajf ad-Dín je sirotek a právě humanitární organizace, která se o něj stará, mu chtěla splnit jeho sen. Stejně, jako piloti. A jak se zdá, tak nápadu bylo nakloněné i vedení společnosti. "Byla to iniciativa humanitární organizace Rahma a my jsme na ni odpověděli. Je to naše povinnost se na těchto akcích podílet, a není to poprvé. Air Algérie podporuje podobné aktivity běžně," říká v reportáži televize El-Bilád generální ředitel společnosti Bachúš Alláš. Alespoň tedy generální ředitel v době natáčení reportáže. Celou událost teď totiž vyděšené alžírské úřady vyšetřují.

Média v této souvislosti připomínají katastrofu ruského Airbusu v roce 1994. Pilot tehdy nechal manipulovat s řízením své dvě děti a nevšiml si, že se vypnul autopilot. O život přišlo všech 75 lidí na palubě.