Desetitisíce lidí na Slovensku protestovaly proti konsolidaci. Opozice chce generální stávku
Do ulic slovenských měst se v úterý vypravily desetitisíce demonstrantů, aby vyjádřily nesouhlas s konsolidačními opatřeními, která navrhuje vláda premiéra Roberta Fica. O demonstracích i důvodech nespokojenosti občanů píše slovenský Denník N. Protesty zorganizovaly opoziční strany Progresivní Slovensko, Svoboda a Solidarita, Křesťanskodemokratické hnutí a Demokraté. V Bratislavě se na jejich popud sešlo podle odhadů 16 až 20 tisíc lidí.
Největší změnou pro zaměstnance má být zvýšení zdravotních odvodů ze čtyř na pět procent celkového platu. Pro průměrně vydělávajícího Slováka to znamená cirka o 12 eur nižší plat.
Pro lépe vydělávající se ministr financí Ladislav Kamenický ze Směru chystá zavést dvě nové sazby daně. Do daňového systému tak přibude sazba 30, respektive 35 procent pro ty, jejichž roční příjmy překročí hranici 60 tisíc, respektive 75 tisíc eur.
Na rozdíl od obyčejných lidí si po konsolidaci přilepší politici. Ačkoliv se jich zvýšení daní týká také, odvedou je pouze ze svého základního platu, který je od roku 2022 zmražený. U některých politiků ale tvoří až polovinu finálního příjmu takzvané paušální výdaje, z nichž se daně neodvádějí.
Konsolidace sice od ledna sebere poslancům přibližně 60 eur, od dubna se jim ale znovu zvýší paušální náhrady a v konečném důsledku si tak přijdou na víc peněz než dnes. Upozornila na to televize Markíza. Deník SME pak poukázal na skutečnost, že významná část konsolidačního balíčku se má týkat živnostníků.
Spolu, ale bez Matoviče
Spolupráce opozičních stran na úterním protestu podle Michala Šimečky ukázala jednotu opozice, kterou politik považuje za vůbec nejsilnější v historii Ficových vlád.
Zúčastněné strany prý chtějí po volbách sestavit stabilní vládu, která vydrží i přesto, že bude muset činit těžká rozhodnutí. To vše ale bez Hnutí Slovensko, kterému šéfuje bývalý premiér Igor Matovič. S ním totiž, jak se zdá, v možné budoucí koalici nikdo nepočítá.
„Za dva roky od voleb ani jeden průzkum veřejného mínění nepodpořil záhadný optimismus Progresivního Slovenska, že dovedou porazit vládní mafii bez našeho hnutí. I proto by dnes bylo správné, abychom na náměstních stáli společně,“ řekl k tomu mluvčí Matovičova hnutí Matúš Bystrianský.
Opozičním politikům se nelíbí ani záměr vlády zrušit den volna 17. listopadu, kdy si Slováci, stejně jako Češi, připomínají Den boje za svobodu a demokracii. Předseda Svobody a Solidarity Branislav Gröhling proto vyzval zaměstnance, živnostníky i vysoké školy, aby v tento den vstoupili do generální stávky.
Někdejší ředitelka Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí Renáta Blahová zkritizovala jako nejdrastičtější opatření konsolidačního balíčku zvýšení zdravotních odvodů. Vládním představitelům doporučila, „aby zastavili odliv peněz do daňových rájů a přinutili své milionářské přátele platit férové daně“.
Prázdné kapsy a Ficova chudoba
Úterní protesty svolané opozicí se odehrály nejen v hlavním městě Bratislavě, ale i v dalších patnácti slovenských městech. Nespokojení občané se sešli například v Košicích, Liptovském Mikuláši, Nitře, Rožumberoku, Prešově, Trenčíně, Žilině nebo v Banské Bystrici.
V posledním jmenovaném městě Ivan Korčok z Progresivního Slovenska vyzval místního rodáka, prezidenta Petra Pellegriniho, aby prokázal svou nadstranickost a vyjádřil se ke krokům Ficovy vlády. Juraj Krúpa ze Svobody a Solidarity se přidal se slovy, že slovenskému premiérovi překáží svoboda, demokracie a právní stát.
Zářijovými demonstracemi se opoziční protesty vrátily do ulic po letní pauze. Už 11. září se sešlo několik tisíc lidí za odvolání Pavla Gašpara z čela Slovenské informační služby. V úterý 16. září se protestovalo proti plánu konsolidace veřejných financí.
A Progresivní Slovensko už pozvalo své podporovatele na další protestní akci. „Lidem zůstávají akorát prázdné kapsy a Ficova chudoba. To odmítáme tolerovat. Přijďte se s námi postavit proti nesmyslnému ožebračování,“ cituje sociální sítě opoziční strany Progresivní Slovensko Denník N.
