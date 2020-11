Desítky dobrovolníků pomáhají uprchlíkům ve městě Goris. Lidé bydlí v hotelích i školkách

Válka v Náhorním Karabachu, arménské enklávě v Ázerbájdžánu, vyhnala z domovů desítky tisíc lidí. Ve městě Goris vznikl centrální sklad humanitární pomoci pro tyto uprchlíky. Dobrovolníci jim zde pomáhají vybrat a odnést to nejnutnější. Lidé se uchýlili do hotelů, školek nebo je u sebe ubytovali místní obyvatelé. Potraviny a další potřebné věci sem dodává Mezinárodní Červený kříž. Na této pomoci se finančně podílí také Česká republika. Od zpravodaje z místa Goris, Arménie 15:07 13. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potraviny v podzemním úkrytu. | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

V jedné z městských budov města Goris se nachází centrální sklad humanitární pomoci, která sem přichází především z Arménie, ale také přes Mezinárodní Červený kříž. Na tuto pomoc arménským uprchlíkům vyčlenila Česká republika sto tisíc eur.

Jsou tady tašky a pytle s emblémem Mezinárodního Červeného kříže. V nich jsou luštěniny, rýže, těstoviny, olej. Důležitá je také voda, různé šťávy a mléko, čaj, káva. Všeho je zde zatím dostatek.

Setkávám se s místostarostkou města Goris, paní Irinou Julijanovou, která mi arménsko-rusky vysvětluje, že sem pro tuto pomoc přicházejí tisíce lidí. Přesný počet uprchlíků tady městě Goris nelze udat, protože jde o citlivou informaci.

Místostarostka všem, kteří pomohli, moc děkuje a doufá, jako všichni tady, že pomoc už brzy nebude potřeba. V tomto centru pomáhají desítky dobrovolníků najít lidem to, co potřebují, a odnést jim to do jejich dočasných domovů.

Uprchlíci z Karabachu tady v Gorisu bydlí v hotelích. Protože je to turistické město, těchto příležitostí je tu hodně. Hotely už jsou ale téměř plné. Proto se někteří uchýlili například do dětských školek anebo si je místní lidé prostě vzali k sobě domů. Goris je město, které je vzdálené jen pár minut jízdy od válečné linie, která je tady někdy také hodně slyšet.

Lidé sem přicházejí podle seznamů, aby nevznikla tlačenice. Berou si to, co potřebují. Místní dobrovolníci mi říkají, že jich je tady asi 40. Dobrovolníci pomáhají vybrat potřebným jídlo. Zároveň také dohlížejí na to, aby potraviny byly čerstvé, aby jich tady najednou nebylo příliš mnoho nebo příliš málo.

Největší „poptávka“ je tady po těstovinách a polévkách v sáčku. To jsou věci, které jsou trvanlivé a lehké, a tak se dají odnést bez problémů v tašce.

Vidím tady také pomoc, která sem dorazila přes Mezinárodní Červený kříž. Připomenu, že Česká republika vyčlenila na pomoc arménským uprchlíkům 100 tisíc eur. V pytlích, které tu vidím, ta pomoc teď je. Jsou v nich hlavně luštěniny, různé boby a také těstoviny.