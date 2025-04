‚Děsivější než válka.‘ Ruské vězeňkyně hromadně odchází do bojů, utíkají před brutálními podmínkami

Stále více žen v ruských věznicích se hlásí do bojů na Ukrajině. Mimo tradičních pobídek ale čím dál častěji mluví o tom, že do války utíkají před podmínkami, které ve vězeních panují. Bývalé vězeňkyně webu People of Baikal popsaly, jaké zacházení v zařízeních běžně zažívaly, a proč tolik z nich preferuje život na frontě před tím za mřížemi. Irkutsk 18:38 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podmínky v ruských ženských věznicích popisují ex-trestankyně jako hororové (ilustrační foto) | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Vězeňkyně držené v 11. trestanecké kolonii v Irkutském regionu se hromadně hlásí do bojů na Ukrajině. Informuje o tom web People of Baikal, jehož článek do angličtiny přeložilo nezávislé médium Meduza. Z více než šedesátky žen, které se chtěly zúčastnit bojů, vyřadili důstojníci asi třetinu z nich. Většinu ze zdravotních důvodů, nebo protože mají nedospělé dítě. Zbytek absolvoval měsíční zdravotnický kurz, poté zamířil na frontu.

Jak upozorňuje Olga Romanová z organizace Rusko za mřížemi, náborový proces se mezi mužskými a ženskými věznicemi příliš neliší. Rozdíl je především v motivaci, která je pod palbu zbraní žene.

„Ženy venku mají děti, rodiče, nebo další blízké osoby. Je jednoduché je pomocí toho přesvědčit,“ popisuje Romanová, proč stále více trestankyň volí armádu. Její pohled doplňuje jedna bývalá vězeňkyně: „Vidí to jako cestu ven z klece, způsob, jak se dostat ven dřív, nebo dostat alespoň nějakou pomoc od státu. Jsou ztrhané a chopí se každé příležitosti, která se naskytne.“

Podmínky v ruských ženských věznicích popisují ex-trestankyně jako hororové. Zažily mlácení, nucenou práci a odvety za podání stížnosti. „Zamykali nás na celách, odpojili vodu a nechali nás ve tmě. Pro mnoho žen je vězení děsivější než válka,“ líčí jedna z nich.

„Hodně holek si myslí, že na Ukrajinu jedou pomáhat, zachraňovat životy,“ vysvětluje další anonymní žena. Nakonec ale stejně jako muži skončí na frontě.