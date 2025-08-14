Detekce obličejů na letišti? Zabírá to každého, vadí advokátovi. Vnitro: Ale ne každého to určí
Policie dočasně vypnula systém detekce obličejů na pražském letišti kvůli nové evropské legislativě. Ta až na výjimky používání těchto systémů zakazuje. „Půl roku tam byl nelegálně. Podle nás navíc porušoval GDPR,“ kritizuje policii ředitel neziskové organizace Iuridicum Remedium Jan Vobořil. „Implementační lhůta byla nesmyslně krátká,“ oponuje v Pro a proti na Plusu Karel Bačkovský z ministerstva vnitra a odmítá, že by došlo k porušení zákona.
Pane Bačkovský, o čem vypovídá současný stav, kdy policie kamerový systém na letišti musela vypnout, ale usiluje o to, aby ho znovu mohla zprovoznit? Postupovala od února, kdy AI Act vstoupil v platnost, nezákonně?
Karel Bačkovský: V žádném případě. Tohle je situace, kdy policie musí reagovat na vývoj legislativy. Je to poměrně obtížně vysvětlitelné, ale AI Act začal platit někdy v zimě. Implementační lhůta, jak je bohužel poslední dobou zvykem, byla nesmyslně krátká, takže nějakou dobu trvalo, než naše adaptační legislativa prošla procesem.
To je ta novela zákona o policii, kterou prezident Petr Pavel podepsal na konci června?
Bačkovský: Přesně tak. Ale přísně vzato, ta věc, která se týká AI Actu a tohoto izolovaného systému, je v této novele, ale je to novela zákona o zpracování osobních údajů.
V mezidobí policie vypnula systém ve veřejně přístupné části letiště, protože to je podle našeho názoru ten prostor, na který regulace dopadá. Podle naší interpretace se ale nevztahuje na neveřejné části letiště, takže ho v mezidobí policie provozovala v omezené podobě v neveřejné části letiště.
My jsme tu úpravu koncipovali poměrně přísně, nerozlišovali jsme mezi neveřejnou a veřejnou částí letiště, ale stejná pravidla jsme aplikovali na všechno. To znamená, že ve všech prostorech letiště musí být systém provozován pouze se souhlasem soudu.
V tu chvíli, kdy pozitivní česká úprava začala platit, to musela policie dočasně vypnout, než dokáže splnit všechny formální náležitosti.
Předpokládám, že Jan Vobořil, rovněž advokát, má jiný pohled...
Jan Vobořil: Mám diametrálně jiný pohled než pan Bačkovský. Klíčová část AI Actu – a to je nařízení, to není směrnice, takže platí rovnou – vstoupila v účinnost 2. února 2025. V tu chvíli ten systém měl být vypnut.
Nevím, čemu pan Bačkovský říká neveřejná část letiště, ale předpokládám, že je to prostor za bezpečnostní kontrolou. To je samozřejmě veřejná část letiště, vstupuje tam veřejnost, byť za nějakých podmínek – je to, jako byste řekli, že divadlo není veřejný prostor, protože tam potřebujete lístek.
Takže systém měl být naprosto jednoznačně vypnut po 2. únoru 2025. Půl roku tam byl nelegálně. A to ještě nemluvím o tom, že podle nás porušoval GDPR už od roku 2018, takže dle mého názoru tam je nelegálně v podstatě celou dobu.
Nastavení mantinelů
Proč by lidem podle vás, pane Vobořile, mělo vadit, že bude na letišti umožněn biometrický kamerový systém s detekcí obličejů na dálku a v reálném čase, pokud nepáchají kriminální činnost?
Vobořil: Je to systém, co zabírá každého člověka, který prochází letištěm. To jsou za tu dobu, co to funguje, desítky milionů lidí.
Z jejich obličejů systém dělá matematické charakteristiky, které by podle nové legislativy měl ukládat čtvrt roku. Nevím úplně proč tak dlouhou dobu.
V databázi jsou dnes všechny hledané pohřešované osoby. Hledaným a pohřešovaným se můžete stát velmi snadno. Představa, že se jedná jenom o pachatele závažné kriminality, je zcela lichá.
A ty technologie prokazatelně v zahraničí vykazují falešné pozitivity, dochází například k různým problémům ve vyhodnocování etnických minorit, kde jsou tyto systémy méně přesné, což může vést k diskriminaci a tak dále.
Obracím se na Karla Bačkovského. Rozumím potřebě stíhat zločince, ale asi to nelze dělat na úkor práv bezúhonných občanů... Jak systém nastavit a ošetřit, aby se nedělo to, co popsal pan Vobořil?
Bačkovský: My jsme si samozřejmě vědomi interpretací právního rámce právě třeba ze strany pana Vobořila, zcela jednoznačně s tím nesouhlasíme a interpretujeme ho úplně jinak.
Pokud jde o zásah do soukromí, je především nutné si uvědomit, že je schopen identifikovat pouze lidi, kteří jsou ve srovnávací databázi. Není to nějaké kouzlo, že se na vás podívá a hned ví, kdo jste. Musí to srovnat s referenční databází.
