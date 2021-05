Za dítě 90 tisíc korun. Německá policie zadržela bulharský pár podezřelý z prodeje novorozenců

V Německu zadrželi bulharský pár, který je podezřelý z účasti na obchodování s novorozenci v Řecku. O zatčení dvojice žádala prokuratura z bulharské metropole Sofie, která očekává jejich brzké vydání, uvedla ve středu agentura AFP. Zadržený pár se k tvrzení vyšetřovatelů nevyjádřil. Berlín/Sofia 22:33 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bulharská prokuratura žádá brzké vydání dvojice. Ilustrační foto | Foto: Ralph Orlowski | Zdroj: Reuters

Vyšetřovatelé tvrdí, že pár vytipoval v uplynulých letech v Bulharsku několik těhotných žen z chudých vrstev. Nabízel jim, aby novorozence přenechaly jinému páru. Odměna za to, že se vzdají dítěte, činila až 3500 eur (zhruba 90 000 korun).

Podle policie se páru podařilo přesvědčit od roku 2015 devět žen, aby se svého dítěte vzdaly.

Před porodem byly ženy převezeny do Atén. „Několik dní po porodu byly děti prodány místním obchodníkům, kteří byli pravděpodobně součástí mezinárodní sítě,“ uvedli státní zástupci.

V Bulharsku byl zatčen syn dvojice. Vyšetřovaným hrozí pět až 15 let vězení.

Obchod s dětmi se v posledních letech rozšířil do několika bulharských oblastí. Novorozenci většinou míří do Řecka. V této zemi je adopce velmi komplikovaná a celý proces osvojení může trvat i pět let. Koupě dítěte na černém trhem představuje pro některé páry schůdnější řešení, informovala agentura AFP.