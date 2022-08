‚Nemohl jsem se pohnout, kolem bylo mnoho krve.‘ Ukrajinským dětem válka ničí dětství a psychiku

Miliony dětí na Ukrajině zasáhla ruská invaze. Řada z nich musela opustit své domovy. Ty, které zůstaly, se s válkou potýkají na každém rohu - od výstražných sirén, přes zranění, až po smrt. Válka na nich zanechává hluboké psychické šrámy. Příběhy několika z nich přinesl server CNN. Kyjev 19:42 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kluk u vystavených zničených ruských tanků v Kyjevě | Foto: Alex Chan Tsz Yuk | Zdroj: Reuters

Serhij Sorokopud, čtrnáctiletý chlapec, žije se svou rodinou ve vesnici Jahidne, severozápadně od Kyjeva. Když začala ruská invaze na Ukrajinu, tak si ruská vojska při postupu na Kyjev ve vesnici 5. března vybudovala stanoviště.

Serhije a stovky dalších zavřeli vojáci do sklepa místní školy. Desátý den, když na hřišti čekal na příděl jídla, ho při výbuchu zasáhl šrapnel.

„Jako první jsem cítil silnou ránu do zad. Poté, co jsem spadl na zem, jsem se nemohl zvednou a hýbat tělem,“ řekl Serhij pro CNN. Když si vytáhne triko, pod pravou rukou má rozsáhlou, asi 30 centimetrů dlouhou jizvu. Rusové ho, společně se svými zraněnými vojáky, transportovali vrtulníkem do Běloruska, kde si prošel několika operacemi.

Jak píší v záznamu z běloruské nemocnice, kde se o něj starali, měl hlubokou tržnou ránu pod pravým ramenem, otevřenou zlomeninu lopatky a poranění na pravé plíci. Jeho matka Svitlana s ním neměla kontakt zhruba měsíc, protože jim Rusové po obsazení zabavili všechny telefony.

Se synem se jí podařilo zkontaktovat pomocí sociálních médií. Doktor, který se o Serhije staral, zveřejnil příspěvek, pomocí něhož se snažil najít jeho rodiče. Zhruba měsíc poté přijela Serhijova sestra z Polska a odvezla ho domů.

Serhij s rodinou jsou nadále ve zničené Jehidni. Říká, že se bojí toho, co by jim Rusové udělali, kdyby se vrátli.

Dcera bez otce

Sedmiletá Jenyja Nikitinovová zrovna spala se svou rodinou v bytě, když ruská armáda zahájila útok na Kyjev. Jedna z raket trefila přímo jejich byt, zabila otce a matku s dcerou uvěznila na několik hodin.

Matka Jenyji Katerina ji po výbuchu ubezpečovala, že je přijdou zachránit. „Sama jsem nevěděla, jestli jí nelžu,“ přiznává CNN.

Jenyja měla po zásahu otřes mozku a mnoho odřenin. Jak ale říká Katerina, nejhorší jsou rány na duši. „Ukradli jí její dětství. V budoucnosti bude mnoho šťastných chvil, ale i tak toho děti zažívají až moc. Nejhorší na tom je, že si na to zvykají a berou to jako normální,“ vysvětluje své obavy.

Jediný čas, kdy se v současnosti od sebe navzájem vzdálí, je, když jde Jenyja na své lekce gymnastiky. Jinak je ale Katerina se svou dcerou pořád a snaží se zahojit její rány. Chce, aby zapomněla na to, co válka způsobila.

Hluboké psychologické jizvy

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo 361 dětí a 703 jich bylo zraněno. Ukrajinská vláda zveřejňuje tyto statistiky na stránce Děti války.

Nejde jen o fyzické rány, ale hlavně o ty psychické, říká komisařka ukrajinského prezidenta pro dětská práva Daria Gerasimchukovová: „Každé dítě je válkou zasažené, každé dítě slyšelo varování před nálety. Děti vidí na dospělých jejich strasti a utrpení. Musejí se rozloučit s blízkými, kteří jedou pomáhat na frontu.“

„Je mnoho dětí, které jsou na okupovaných územích. Mnoho jich je zraněno. Každé dítě se s válkou v nějakém smyslu potkalo, a zanechá to na nich jak fyzické, tak i psychické jizvy,“ dodává Gerasimchukovová pro CNN.

Mnoho dětí z Ukrajiny uteklo jako uprchlíci a zhruba dvě třetiny vyhnala z domova válka. Ukazují to data UNICEF. Podle organizace Human Rights Watch byla přerušena výuka 5,7 milionů dětí ve věku od 3 do 17 let, a to nejen kvůli válce, ale i pandemii koronaviru.