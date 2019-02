Téměř každé páté dítě žije ve válkou ohrožované oblasti. Dvakrát více než v době po studené válce

V porovnání s dobou po studené válce je v současné době na světě dvakrát více dětí, které žijí ve válečné oblasti. Uvedla to v pátek ve své zprávě organizace Save the Children. Celkem to vychází na 420 milionů dětí, což je téměř každé páté dítě na světě.

Oslo 20:22 17. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít