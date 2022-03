Děti na matracích, lidé u registračních stánků. Příjímací středisko funguje i na varšavském nádraží

Přes dva miliony Ukrajinců už našlo dočasné útočiště v sousedním Polsku. Utíkají před Ruskem vedenou válkou do jejich země. Z pohraničních měst se po příjezdu do Polska přesouvají vlaky a autobusy dál do vnitrozemí. Jedno z největších přijímacích středisek je na hlavním nádraží polské metropole.

