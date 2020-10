Boj o Michigan. Volí Bidena jako menší zlo pro sebe i černošskou komunitu v Detroitu

Demokrati tehdy utrpěli velké ztráty mimo jiné v Detroitu s početnou afroamerickou komunitou. Letos potřebují tamních černošských hlasů víc. I proto se tam v neděli na mítinku objeví Kamala Harrisová, která se může stát první afroamerickou viceprezidentkou. O černošské voliče v Detroitu ale usiluje i republikán Trump.

Dona Jacksonová se na Harrisovou těší, ale ještě větší radost má z toho, že si ji Joe Biden na pozici možné viceprezidentky vůbec vybral.

„Především – ona je pro tu funkci kompetentní. A že je to žena asijského a zároveň černošského původu – to je další skleněný strop, který můžeme prolomit. A ukázat dalším generacím, že toho taky můžou dosáhnout. Po všech stránkách je to důležité,“ myslí si mladá černošská designérka z Detroitu, se kterou stojíme u Lincolnova uměleckého parku, kde i s její pomocí vznikla jakási předvolební putovní výstava.

Každý umělec dostal pět velkých dřevěných písmen, která tvoří slovo Biden. Někdo je vybarvil ve stylu americké vlajky, jiný je polepil fotkami Bidena a jeho voličů a bělošský výtvarník Eno Laget namaloval výjevy z historie černošské Ameriky. Spojené státy ztvárnil jako pohozený kornout se zmrzlinou, která pomalu taje a rozpouští se.

„Tam v rohu je třeba Harriet Tubmanová, otrokyně a bojovnice za svobodu, která se měla letos objevit na dvacetidolarové bankovce. Ale Trumpův ministr financí tuhle Obamovu iniciativu zastavil,“ říká Eno.

Eno i Dona letos volí Bidena, i když demokraty nepovažují za žádnou výhru. Trump je pro ně ale příliš velké nebezpečí, než aby hlasovat nešli. I takové voliče Biden v Detroitu sbírá, ovšem ani republikánská kampaň nespí. Minule tu Trump získal jen tři procenta hlasů, nejméně z velkých sídel, a tak tu na Afroameričany obývaném západním předměstí nedávno otevřel jednu z kanceláří organizace Černošské hlasy pro Trumpa.

Vede ji Articia Bomerová. Sama v tomto okrsku kandiduje do amerického Kongresu. Říká mi, že roušky umlčují Afroameričany, a souhlasí s Trumpovým tvrzením, že pro černochy udělal nejvíc od dob Abrahama Lincolna.

„Ano! Martina Luthera Kinga zabili příliš brzy, takže toho nestihl udělat víc. Trump teď představil pětisetmiliardový Platinový projekt pro černošskou Ameriku. Aby se z našich malých podniků staly velké. Jestli to chceme, nesmíme Trumpa nechat odejít. Pokud se to stane, tenhle svět bude katastrofa. Povinné nošení roušky? – Děláte si ze mě legraci?“ rozčiluje se Articia, pochopitelně bez roušky. A o Trumpových šancích na obhajobu funkce má jasno. „Jaké šance? Ten úřad mu na další čtyři roky dá bůh!“ (důraz na slovo „bůh“)

Designérka Dona Jacksonová doufá, že se to nestane, i když Bidena volila jako menší zlo pro sebe i černošskou komunitu v Detroitu.

„Biden je prostě ta druhá možnost. Když se úplně bez emocí podívám, kdo z těch dvou je pro nás lepší a umožní nám posunout se dál, vyjde z toho Biden. Trump je ve funkci čtyři roky. Pokud si sepíšeš seznam, co pro tebe vykonal, a vyjde ti to dobře, tak proč ho nevolit. Jenže platí opak. Realita je taková, že ten chlap nedělá svou práci.“

Černošská Amerika podle Dony potřebuje, aby tato země upřímně a naplno uznala své křivdy vůči Afroameričanům, a začala odstraňovat přetrvávající bariéry.

„Systémy jsou tu nastavené tak, abys selhal. Aby černoši končili víc ve vězení než na univerzitách. Těžko se to vysvětluje. Rodiče mě učili, že když budu tvrdě pracovat, můžu dosáhnout čehokoli. Pracuju tvrdě, ale vidím, že lidi se stejným vzděláním, ze stejného města, i když nepracují tak usilovně, stejně mají více příležitostí. Nerada to říkám, ale jediný rozdíl, který vidím, je barva kůže a privilegium bílého člověka v Americe. A nezmění se to, dokud si nepřiznáme, že jsme země vybudovaná na rasismu,“ říká Bidenova volička z nouze ve městě s početnou černošskou komunitou.