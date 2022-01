Zátah proti dětské pornografii: německá policie identifikovala 439 pravděpodobných pachatelů

Německá policie během dvou let vyšetřování souvisejících s případy sexuálního zneužívání dětí v západoněmeckém městě Bergisch Gladbach identifikovala 439 pravděpodobných pachatelů z celého Německa. Informoval o tom ve středu podle agentury DPA policejní prezident v Kolíně nad Rýnem Uwe Jacob. Během uplynulých dvou let vyšetřovací skupina Berg identifikovala a vysvobodila 65 obětí ve věku od tří měsíců do 17 let.

Berlín 16:51 12. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít