Devatenáctiletý tiktoker natáčel videa o životě v Gaze. Pak ho zabila střepina z rakety

Od útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael a následné odvety v Pásmu Gazy uplynul více než rok a události si vyžádaly tisíce životů, většiny z toho civilních. Jednou z obětí války je také devatenáctiletý Muhammad Halímí, kterého zabila střepina z rakety, která dopadla na Chán Júnis. Redaktor Českého rozhlasu Štěpán Macháček se s ním osobně setkal před několika lety a nyní na něj vzpomíná pro Radiožurnál. Gaza 13:14 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jak se sprchujeme? To je otázka, kterou dostávám často. Dneska vám ukážu dva způsoby, které ke sprchování používám. Samozřejmě nemám šampon ani mýdlo, ty skoro nejdou sehnat a jsou neskutečně drahé.“ Takhle začíná jedno ze stovek krátkých videí na TikToku, která natočil v pásmu Gazy devatenáctiletý Muhammad, alias Mído Halímí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou vzpomínku na Mída

Byly to osobní vhledy do každodenního života, který během války Mído trávil, stejně jako statisíce dalších, ve stanovém uprchlickém táboře. Před sedmým říjnem loňského roku tomu ale bylo jinak.

Já jsem našel svou reportáž z roku 2016, kdy jsem se s Mídem, tehdy dvanáctiletým klukem, setkal na hackatonu, tedy programátorském workshopu, přímo v Gaze.

Mído mě tehdy naprosto šokoval tím, co v zatracovaném a izolovaném Pásmu Gazy dokázal:

Foto z hackathonu v roce 2016. Mídovi tehdy bylo dvanáct let | Foto: Archiv Štěpána Macháčka | Zdroj: Český rozhlas

„Můj projekt je platformou, která spojuje cestovatele s turistickými průvodci. Když třeba pojedete do Petry v Jordánsku, pomůže vám to najít tamního člověka, který je zrovna volný. Je to takový Uber pro průvodce,“ říkal tehdy dvanáctiletý Muhammad Halímí.

Na dvoudenním hackathonu byl zdaleka nejmladším. V životě sice neopustil Pásmo Gazy, anglicky ale mluví s perfektním přízvukem. „Stejně jako programování jsem se i angličtinu naučil jako samouk. Výslovnost jsem pochytil konverzací s rodilými mluvčími přes Skype a internet,“ vysvětluje.

Tehdy v roce 2016 se Mído Halímí účastnil i českého rozvojového projektu v Gaze zaměřeného na programování. O osm let později všechny zkušenosti zužitkoval, aby svět informoval o životě v nepřístupném místě.

Izrael nařídil evakuaci tří velkých nemocnic na severu Pásma Gazy. Na její uskutečnění mají 24 hodin Číst článek

Stal se z něj široce sledovaný vloger. Od 7. října loňského roku se novináři zvenku do Pásma Gazy nemůžou dostat. Známá je Mídova série videí o pěstování bylinek v písku kolem stanu.

„Pojďte se podívat, jak se daří mé mátě a její malé sestřičce. Vidíte, docela pěkně rostou. A tady jsem zasadil fazolky. Obsypal jsem je všechny mušlemi. Chtěl jsem kolem nich udělat takovou ohrádku, aby lidi věděli, že tu něco je, a nezničili je jako posledně.“ Takhle konkrétně Mído ukazoval 13. den svých pěstitelských počinů.

Svá vida ze života ve válce už na TikTok dávat nebude. V srpnu ho zabila střepina z rakety, která dopadla nedaleko od něj v Chán Júnisu. Jeho věrný osmnáctiletý kamarád Talál Murád, se kterým sdílel práci i každodenní válečné trampoty a radosti, ho ještě odvlekl do nemocnice, tam ale Mído zraněním podlehl.