Dezinformace o hurikánu Milton šíří i Trump. Floriďané ale vědí, co dělat, popisuje Ciglerová

Florida se připravuje na příchod hurikánu Milton, ten by podle meteorologů mohl zasáhnout i tamní největší města Tampu a Orlando. Mezi evakuovanými je i Petr Dzurec, Čech, kterému hurikán vyplavil dům. Jana Ciglerová, zpravodajka Deníku N, žije s rodinou v jiné oblasti Floridy a v Miami poskytla Dzurcovým střechu nad hlavou. „Do pohybu se dalo 3,3 milionu lidí," říká Ciglerová o evakuaci před hurikánem pro Český rozhlas Plus. Miami/Praha 18:51 9. října 2024

Mohl by Miami dle předpovědi hurikán minout?

Florida je takový cancour a hurikán má přistát na jeho západní stranu. To znamená na město Tampa, Clearwater, Sarasota nebo Bradenton, kde žije i velká česká komunita. Já bydlím v Miami a to je na jihovýchodě.

Hurikán se přežene ze západu prostředkem Floridy. Už teď říkají, že bude dvojnásobný oproti velikosti, jakou má teď. Zasáhne značnou část floridského území, ale území a okolí Miami jako by měla skleněný štít, protože hurikán Miami obejde. Takže my máme s naší rodinou velké štěstí.

Miami je jediná oblast v jižní Floridě, kam doporučují se evakuovat právě lidem z Tampy, odkud je Petr Dzurec, nebo lidem z Bradentonu a ze Sarasoty. Doporučují odejít buď do Miami, anebo nahoru na sever Floridy a potom do vnitrozemí, do Georgie.

To určitě ovlivňuje provoz a tamní situaci. Přece jen všude bude více lidí než v běžném dni. Je to náročnější než jindy? Jsou dálnice průjezdné? Může se to týkat i milionu lidí?

Dokonce tří milionů lidí, protože jen kolem Tampy žije 3,3 milionu lidí, oblast je velmi hustě osídlená. Je to nádherná část Floridy – západní pobřeží se vyjímá tím, že je tam klidné moře, nejsou tam divoké vlny, takže je to výborné pro rodiny s dětmi. Do pohybu se dalo 3,3 milionu lidí.

Doprava v podstatě stojí. Známý, který ujížděl z této oblasti a jel na sever – na rozdíl od Petra Dzurce, který jel k nám dolů do Miami, kam moc lidí nejelo – tu běžnou vzdálenost, která trvá sedm hodin, už jede třináctou hodinu a stále není v cíli.

V úterý byly poslední možné dny, kdy mělo smysl se evakuovat. Do pohybu se dali všichni, kdo se do pohybu dát chtěli. Dálnice I-75 nestojí, ale pohybuje se strašně pomalým tempem, je zaplněno všech čtyři až osm pruhů, které dálnice má.

Jak je organizovaná pomoc zvláště toho nejdůležitějšího, jako jsou potraviny, léky, benzín? Předzásobil se stát a rodiny?

Ano, přesně tak. Hurikány jsou na jednu stranu dobré v tom, že člověk o nich aspoň chvíli dopředu ví. V posledních letech zbývá čím dál tím kratší doba, ale i tak Floriďané už vědí, co mají dělat. První je, že si musíte nakoupit balíky vody, protože ta je ohrožená a dochází první – jakmile je voda kontaminovaná, nemůžete ji pít. Bez vody člověk nevydrží.

V druhém plánu si člověk kupuje konzervy a věci, které bude moct sníst, aniž by je musel tepelně jakkoliv upravovat, protože může dojít k výpadkům elektřiny. Už teď říkají, že miliony domácností budou bez proudu.

Další věcí je, že je potřeba mít dobitá elektroauta a všechny přístroje a zároveň naplněné kanystry benzínových aut. To vždycky vidíte na Floridě před hurikánem – dojde voda a před benzínkami jsou fronty aut, které se snaží doplnit svojí nádrž a ještě si vzít nějaké kanystry. Toto musí udělat každý sám.

My třeba v domě máme něco, čemu říkají hurikánová okna, takže nemusíme mít zábrany na okna z kovu nebo dřevotřísky, které lidé používají. Můžeme zůstat uvnitř domu, pokud hurikán bude mít kategorii čtyři. Kategorie pět je ale neslučitelná se životem a se setrváním nemovitosti, zvlášť pokud byly domy postaveny před více než 10 lety podle starých pravidel.

Kolem pomoci federální vlády se šíří dezinformace. Dostávají se i k vám?

Já jsem strašně citlivá na zdroje informací. Jako novinářka si dávám velký pozor a šířím osvětu všude kolem sebe. Ale dostávají se ke mně.

Dezinformace šíří i bývalý prezident Spojených států Donald Trump, který ze své pozice pronáší vyvrácená tvrzení o tom, že federální vláda nepomáhá, že nemá peníze na to, aby pomáhala, protože pomáhá nelegálním migrantům, že lidem, kteří přišli o dům, dá jen 750 dolarů.

Jsou to informace, respektive dezinformace a tvrzení, proti kterým se postavili několikrát i republikánští guvernéři nebo státní úředníci reprezentující konkrétní zasažené státy. Požádali Donalda Trumpa, aby tyto dezinformace nešířil, že to ubližuje lidem v terénu.

Jinak zdroje informací jsou. Pakliže informace přijde z města, tak lidé mají poměrně slušnou jistotu, že informace bude pravdivá.

V audiu si můžete poslechnout i rozhovor s Čechem Petrem Dzurcem, který dočasně pobývá u Jany Ciglerové, protože jeho dům je vyplavený.