Buď jste člověk, nebo dobytek, popisuje své zajetí ukrajinský voják z Azovstalu Mychajlo Dianov

Bojoval o ocelárnu Azovstal. Osadu Olenivku bombardovali, zatímco mu tam operovali otevřené rány. Skončil v ruském zajetí, kde ho krmili stravou pro prasata. Ukrajinský voják Mychajlo Dianov se po několika měsících bojů dostal zpátky na Ukrajinu, když armáda vyměňovala zajatce. „V zajetí je to úplně jinak než v bojích. Odhaluje se lidskost. Buď jste člověk, nebo dobytek," řekl v rozhovoru pro ukrajinský web Front 18. Kyjev 20:20 3. října 2022 Poslední dny zajetí Dianov strávil v dopravním letadle, kde přepravovali přes dvě stě válečných zajatců. Oči měl den a půl přelepené páskou

„Tak jsme přejeli do Azovstalu. Kluci se s námi setkali. V prvním bunkru jsem zůstal dva dny. Pak viděli, že hniju, a poslali mě do nemocnice. Jmenovala se Plechovka. Byl jsem tam asi týden. Opět obvazy, betadina, léky proti bolesti,“ vypráví Dianov o době strávené v bunkrech po útoku na mariupolskou nemocnici.

Právě v Mariupolu si zlomil ruku a byl postřelen do nohou a prstu, když jeho prapor vedl protiruský odpor.

Navzdory rozsáhlým poraněním se snažil být užitečný. V Azovstalu sbíral dřevo na topení v kamnech. V rozhovoru vzpomínal na bombardování železáren bitevníky a bombardéry. „Azovstal byl horor,“ sdělil ukrajinskému webu.

Dianova později převezli do kasáren v doněcké Olenivce, kde měli operovat jeho otevřené rány. V osadě se v tu chvíli začaly ozývat výbuchy. Po konci útoku se v nemocnici objevili obyvatelé Doněcku, kteří za výbuch vinili ukrajinské vojáky a americké rakety.

Podle Dianova internovaní v místní nemocnici tvrdili, že bomby na osadu nikdo neshodil, ale že šlo o předem nastražené výbušniny.

‚Moc se upínáme k věcem‘

Zajatci v Olenivce trávili dny hovory o možné výměně rukojmích, ale i hrou šachů, kostek a domina. Knihy se získávaly stěží.

„Abyste si mohli od někoho půjčit knihu, museli jste mít tak neuvěřitelnou věc, jako jsou cigarety, nebo si vzít bochník chleba. A pak jste dostali knihu maximálně na dva dny,“ popsal Dianov v rozhovoru.

Hodinky, které prošly válkou v Afghánistánu a Iráku, boji se separatisty a ruskými útoky vyměnil za krabičku cigaret. „Tam jsem se naučil jednu věc. K věcem se příliš upínáme,“ tvrdí Dianov. „Když jsem klukům rozdával cigarety, v jejich očích bylo vidět štěstí.“

Pro Dianova a ostatní zajatce však primární byla strava. Aby dostali vodu, stříleli do trubek. V zajetí je krmili stravou pro prasata. „Neviděl jsi svou rodinu, bylo ti to jedno, jestli je Ukrajina svobodná, nebo ne. Viděl jsi jídlo,“ řekl Dianov webu Front 18.

Nejde o národ, ale o občanství

Přestože Dianov má ruské doklady a bulharské kořeny, identifikuje se jako Ukrajinec. „Cítím se být Ukrajinec. Mám pas s trojzubcem. Narodil jsem se v této zemi. Kým tedy mohu být? Národnost jako pojem by měla být odstraněna. Jaký je rozdíl v tom, jaká krev mi koluje v žilách, jaký je rozdíl v tom, kdo mě porodil?“

Poslední dny v ruském zajetí Dianov strávil v dopravním letadle, kterým přepravovali přes dvě stě válečných zajatců. Oči měl den a půl přelepené páskou.

„Byl jsem poslední, za mnou už byla kabina. Ty si sedneš na zadek, roztáhneš nohy, další si sedne zády k tobě. Před vámi je spousta lidí, tlačí vás na hrudníku, nemůžete dýchat, máte rozdrcená žebra – a ještě do vás kopou další lidi,“ líčil cestu Dianov.

Na konci cesty byl společně s ostatními zajatci přesazen do autobusu. Doufal v to, že se dostanou do Běloruska.

„Rozjíždíme se – a já znovu koukám pravým okem. Pochopil jsem, že je asi pět hodin a světlo je na mé pravé straně. Podle toho je na levé straně východ, na pravé západ, tam je slunce, takže jdeme na jih. Myslím, že z Běloruska určitě pojedeme na Ukrajinu. Autobus zastaví, vojenští řidiči vystoupí. Slyším, jak někdo nastupuje do auta a volá: ‚Sláva Ukrajině‘,“ končí Dianova cesta zpět na Ukrajinu.