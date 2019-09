O budoucího eurokomisaře pro spravedlnost Didiera se zajímá policie. Důvodem je podezření z korupce

Belgická justice vyšetřuje podezření z korupce vznesená proti ministru zahraničí a obrany Didieru Reyndersovi. Ten je nově nominován na post eurokomisaře pro spravedlnost. O kompetence při dohledu na dodržování vlády práva a kvalitu právního státu se v nové Evropské komisi má podle její budoucí předsedkyně Ursuly von der Leyenové dělit s Češkou Věrou Jourovou, nominovanou na komisařku pro dodržování hodnot EU a transparentnost. Brusel 21:27 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Belgický ministr zahraničí a obrany Didier Reynders. | Zdroj: Wikimedia Commons

O podezřeních vůči o Reyndersovi v sobotu informovaly dva belgické listy. Reynders tiskové agentuře Belga řekl, že o vyšetřování vedeném proti své osobě neví. Upřesnil podle agentury AFP, že požádal svého advokáta, aby bránil jeho práva a dementoval tvrzení zveřejněná v médiích.

„Jde bezpochyby znovu o montáž pocházející od stejného zlomyslného člověka, který se neustále snaží škodit,“ řekl agentuře Reyndersův mluvčí John Hendricks.

Deníky L´Echo a De Tijd v sobotu oznámily, že se dozvěděly o obviněních, která přiměla justici k zahájení „předběžného vyšetřování“. Předložil je údajně bývalý agent belgické zpravodajské služby, u níž působil v letech 2007 až 2018. Podle dostupných informací, které zveřejnil na svém webu belgický rozhlas, se obvinění týkají údajných úplatků při výstavbě belgické ambasády v konžské Kinshase, praní špinavých peněz přes fiktivní firmy a kontaktů s obchodníky se zbraněmi.

Belgická prokuratura oběma deníkům potvrdila, že předběžné vyšetřování „probíhá“. Prokuratura na základě jeho výsledků rozhodne, zda jsou dostačující, aby byla věc předána federální prokuratuře.

Funkční období Evropské komise trvá pět let, to nadcházející začíná 1. listopadu. Do konečné podoby týmu nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové může ještě zasáhnout Evropský parlament, až kandidáti absolvují slyšení ve výborech. Poslanci parlamentu musejí rozhodnout, zda jsou kandidáti kompetentní a zasluhují si důvěru pro posty, na které byli navrženi. Během těchto jednání mohou být uchazeči i odmítnuti.