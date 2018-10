Franco nemá být pohřben v madridské katedrále. Vláda chce zabránit oslavování diktatury

Calvová novinářům v Madridu řekla, že se s Parolinem dohodli, že církev a vláda se budou snažit najít řešení situace a že ostatky Franka, až budou exhumovány, nebudou moci být pohřbeny v madridské katedrále.

Diktátor Franco Generál Franco, který stál v čele Španělska od roku 1938 do své smrti v roce 1975, je v Údolí padlých nedaleko Madridu pohřben spolu s 34 tisíci oběťmi z obou táborů španělské občanské války. Válku, v níž za tři roky zemřelo na půl milionu lidí, rozpoutal v roce 1936 Franco pučem proti tehdejší vládě. Mnozí považují za nedůstojné, aby byl Franco pohřben vedle svých obětí.

Podle vicepremiérky by měl být Franco pohřben na „důstojném místě", ale ne na takovém, které by se mohlo stát poutním místem a prostorem pro manifestace na podporu frankismu.

Místopředsedkyně španělské vlády rovněž v úterý podle deníku El País uvedla, že má též podporu madridského arcibiskupa Carlose Osora. Ten jí prý už dříve řekl, že se mu také nezdá jako dobrý nápad pohřbít ostatky v katedrále v centru Madridu. Začátkem tohoto měsíce přitom Osoro médiím řekl, že s tím nemá problém a že církev vždy dokázala přijmout každého.

Památník obětí války

Franco je v Údolí padlých pohřben spolu s 34 tisíci oběťmi z obou táborů španělské občanské války, kterou v roce 1936 pučem rozpoutal a která stála za tři roky životy půl milionu lidí. Vláda chce, aby z místa byl důstojný památník obětí války.

Exhumaci jeho ostatků schválila španělská socialistická vláda letos v srpnu necelé tři měsíce po svém nástupu do úřadu a v září exhumaci potvrdil parlament. Vláda v srpnu po schválení příslušného dekretu tvrdila, že předpokládá exhumaci do konce letošního roku. Uskutečnit by se měla nejpozději do příštího srpna, do kdy platí daný dekret.

Z památníku do katedrály v centru Madridu. Frankova rodina vybrala místo, kde mají spočinout jeho ostatky Číst článek

Frankova rodina, která s exhumací nesouhlasí, ale nemůže jí podle místních médií legální cestou zabránit, dostala možnost zvolit si místo pro pohřbení svého slavného příbuzného.

Vybrala si katedrálu Panny Marie Almudenské v centru Madridu, kde má rodina zaplacenou hrobku. V ní byla například loni pohřbena Frankova dcera Carmen. Další hrobku má Frankova rodina na hřbitově ve čtvrti El Pardo na okraji Madridu, kde je pohřbena Frankova manželka.

Katedrála Panny Marie Almudenské leží v samém centru Madridu, je hojně navštěvována turisty a pořádají se v ní také státní pohřby nebo svatby. V květnu 2004 se tam oženil nynější španělský král Felipe VI.

Proti pohřbení ostatků v katedrále v centru Madridu demonstrovalo minulý týden u katedrály několik tisíc lidí. Franco má ale v zemi stále i mnoho příznivců, kteří ho obdivují mimo jiné jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil zemi bojů ve druhé světové válce.