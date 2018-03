Ruská odveta: Vyhostíme stejný počet diplomatů jako Británie a její spojenci, oznámil Lavrov

Rusko v reakci na postup Velké Británie a jejích spojenců v případě otravy bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypoví stejný počet diplomatů, kolik jich dané státy vyhostily zpět do Ruska. Oznámil to ve čtvrtek ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s tím, že Rusko uzavře také americký konzulát v Petrohradě a předvolává si amerického velvyslance v Moskvě. Moskva 19:20 29. 3. 2018 (Aktualizováno: 20:52 29. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

„Opatření budou reciproční. Zahrnují vyhoštění stejného počtu diplomatů a odvolání našeho souhlasu s činností generálního konzulátu Spojených států v Petrohradě," citovala agentura Reuters Lavrova.

Z šedesáti amerických diplomatů, které Rusko označilo za nežádoucí osoby, jich je podle Interfaxu 58 z velvyslanectví v Moskvě a zbývající dva z generálního konzulátu v Jekatěrinburgu.

Na odchod ze země mají čas do 5. dubna, uvedly ruské agentury. Ty také informovaly, že konzulát v Petrohradě by měl ukončit provoz do dvou dní.

Spojené státy kvůli útoku v Británii vyhostily 60 ruských diplomatů a nařídily uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Česko vypovědělo tři ruské diplomaty. Celkem bylo z téměř tří desítek zemí vypovězeno přes 150 ruských diplomatů.

Uzavření amerického konzulátu v Petrohradě se předpokládalo, protože tento krok ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ministerstvo zahraničí doporučilo. O odvetných krocích nicméně rozhoduje výhradně prezident.

Na úterý Rusko požaduje kvůli případu Skripala svolání schůzky Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Kauza Skripal

Londýn z útoku na Skripala obvinil Moskvu, ta to ale odmítá. List Financial Times s odvoláním na vysoce postaveného britského představitele informoval, že Británie svým spojencům po Skripalově otravě poskytla nebývalé množství zpravodajských informací včetně podrobné vědecké analýzy nervově paralytické látky použité při útoku.

Moskva si naopak stěžuje na to, že od Londýna žádné informace nemá. Ruští vyšetřovatelé nyní oficiálně požádali Británii o právní pomoc při vyšetřování otravy Julije Skripalové.

Nutnost zabývat se incidentem zdůvodňuje Moskva tím, že Skripalová má ruské občanství. Držitelem ruského pasu je podle dostupných informací i její otec, který má ovšem také britské občanství.

Informace o otravě Sergeje Skripala, který britské rozvědce vyzradil desítky ruských špionů v západní Evropě, za což byl v Rusku uvězněn a nakonec spolu s dalšími vyměněn za skupinu ruských špionů odhalených v USA, Moskva nepožaduje.

Nemocnice v Salisbury, která podle Reuters o Skripala a jeho dceru pečuje, ve čtvrtek oznámila, že zdravotní stav Skripalové se výrazně zlepšil a že v přímém ohrožení života již není. Později upřesnila, že je při vědomí a může mluvit. Skripal nadále zůstává v kritickém stavu.