Disney na Floridě nepostaví kanceláře za miliardu dolarů kvůli DeSantisově ‚vládní odvetě‘

Americká mediální skupina Walt Disney přehodnotila své podnikatelské plány na Floridě. Nepostaví kancelářský komplex na okraji města Orlando, kde měli sídlit vývojáři atrakcí pro Disneyho zábavní park. Hodnota investice byla skoro jedna miliarda dolarů. Tedy přibližně 22 miliard korun. Zrušení projektu firma Disney zdůvodnila změnou podnikatelských podmínek na Floridě. Tallahassee 7:00 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Walt Disney World v Orlandu | Foto: Octavio Jones | Zdroj: Reuters

Spor mezi vládou ve státě Florida a společností Disney už trvá delší dobu. Jde hlavně o postoj guvernéra Rona DeSantise k firmě. Disney dokonce minulý měsíc zažalovala guvernéra za cílenou kampaň vládní odvety. Generální ředitel mediální skupiny Robert Iger se dokonce v jednom rozhovoru nechal slyšet, že by rád věděl, jestli stát Florida chce, aby v něm Disney víc investoval, zaměstnal více lidí a platil víc daní, nebo ne.

‚Cílená kampaň vládní odplaty.‘ Spor mezi floridským guvernérem DeSantisem a Disney míří k soudu Číst článek

Společnost Disney měla plány investovat na Floridě celkem 17 miliard dolarů. Pohrozila vládě Floridy omezením investic. Že to myslí vážně, ukázala, když zrušila výstavbu kancelářských komplexu za 1 miliardu. Práci tam mělo mít 2000 lidí. Část z nich se měla přestěhovat z Kalifornie a vymýšlet ve spolupráci s filmovým studiem Disney nové atrakce do zábavního parku na Floridě.

Společnosti se nelíbí, že ztratila správní autonomii ve svém okrese kolem zábavního parku u jezera Buena Vista u Orlanda. Na území velkém asi jako Liberec nebo Zlín platila trochu odlišná pravidla, než ve zbytku Floridy. Mělo vlastní hasičskou službu, mohlo vydávat vlastní dluhopisy a získávat peníze na finančních trzích, mělo vlastní samosprávu vybíranou managementem.

Floridští Republikáni poukazují na to, že samospráva, kterou zábavní park dostal v šedesátých letech, znevýhodňuje ostatní podnikatele. Letos v únoru DeSantis podepsal zákon a převzal kontrolu nad samosprávním okresem Disneyho parku. Nově tak bude vedení města jmenovat on a ne společnost. Při podepisování zákona guvernér prohlásil, že do města teď přichází nový šerif.

‚Robert Iger souhlasil s návratem.‘ Do čela firmy Walt Disney se vrací její bývalý ředitel Číst článek

De Santis je jedním z možných republikánských kandidátů pro nadcházející prezidentské volby. Oficiálně ale kandidaturu ještě neoznámil. Společnost Walt Disney jeho kroky považuje za trest za to, že se ozvala proti zákonu o zákazu vyučování ve školách o sexuálních menšinách a genderové identitě.

Spor kvůli sexuálním menšinám

Ten učitelům, nebo jiným osobám pozvaným do školy zakazuje mluvit o sexuální orientaci nebo pohlavní identitě před dětmi ve školkách a prvních třech třídách základní školy. U starších žáků se o těchto otázkách nesmí mluvit způsobem, který neodpovídá jejich věku a mentálnímu vývoji. Zákon začal platit loni v březnu. Kritici ho pojmenovali „Don´t Say Gay“ a tvrdí, že zakazuje mluvit o existenci lidí s menšinovou sexuální orientací.

DeSantisova kandidatura? Už příští týden by mohlo být jasné, zda se zapojí do prezidentského boje Číst článek

Společnost Disney se proti zákonu ozvala. V prohlášení napsala, že odsuzuje jakékoli zákony ohrožující základní lidská práva. Postavila se za své tvůrce, vývojáře, filmaře, kteří patří k sexuálním menšinám. Bob Chapek, který byl minulý rok generálním ředitelem Disney slíbil věnovat pět milionů dolarů organizacím pro ochranu lidských práv a práv sexuálních menšin.

Tím floridského guvernéra rozzlobil, a proto vzal DeSantis okresu autonomii. Z druhé strany Ameriky - od Demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma naopak zní, že tam má Disney dveře otevřené a stát chce, aby společnost přinesla pracovní místa z Floridy k nim.