Dívka v Británii zemřela po explozi nafukovacího hradu. Policie vyšetřuje okolnosti neštěstí

Při explozi nafukovacího hradu na pláži v anglickém hrabství Norfolk zemřela malá dívka, informovala britská BBC. Podle svědků hrad nejspíš kvůli velmi horkému počasí vybuchl a holčičku vymrštil do vzduchu. Záchranáři byli na místě do čtyř minut a dívku ve vážném stavu převezli do nemocnice. Tam na následky zranění zemřela. Londýn 19:08 1. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě v nafukovacím hradu (ilustrační foto) | Foto: elPadawan | Zdroj: Flickr (CC BY-SA 2.0)

Policisté část pláže, kde k incidentu došlo, uzavřeli a vyšetřují, proč k neštěstí došlo. Na pláži se v osudný okamžik pohybovalo velké množství lidí, kteří si užívali teplého počasí, které v Británii v posledních dnech panuje.

Žena nechtěně uzamkla vnučku v autě. Dítě pomohli vyprostit dobrovolní hasiči Číst článek

Kara Longshawová, která tvrdí, že byla svědkem události, na facebooku uvedla, že obětí se stala čtyřletá dívka.

„Právě jsem viděla tu nejhorší věc v mém životě. Skákací hrad na pláži vybuchl a dítě, které v něm bylo, bylo katapultováno do výšky asi šesti metrů. Prosím, nedovolte svým dětem chodit do skákacích hradů v tomto horku,“ citoval britský list The Guardian z prohlášení Longshawové.