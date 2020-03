V USA zemřelo ani ne roční dítě, které bylo nakažené koronavirem

Vyhlášení karantény v New Yorku není teď nutné, rozhodl Trump. Předtím mluvilo o tom, že ji zvažuje

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí krátce po prezidentově tweetu vyzvalo obyvatele New Yorku, New Jersey a Connecticutu, aby v příštích 14 dnech nikam necestovali, pokud to není nutné.