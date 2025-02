Dlouho jsem neviděla Putina v tak dobré náladě. Je nadšen z rozporů Ukrajiny a USA, říká Procházková

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelném večerním videoposelství nepřímo reagoval na výroky amerického prezidenta Trumpa, který už podruhé označil Zelenského za diktátora. Ukrajinský prezident uvedl, že od Spojených států čeká pragmatismus. „Ruská strana je nadšená, nejen v ruském tisku, ale i sám prezident Putin,“ komentuje rusko-ukrajinské vztahy pro Radiožurnál novinářka Deníku N Petra Procházková. Rozhovor Praha 13:36 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Procházková | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Ve čtvrtek má s prezidentem Zelenským na Ukrajině jednat zmocněnec amerického prezidenta pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg. Jak mohou slova amerického prezidenta podle vás ovlivnit celé jednání?

Návštěva Kellogga na Ukrajině je mimořádně dlouhá, bude tam tři dny. Přiletěl už včera (ve středu – pozn. red), setkal se s představiteli bezpečnostních ukrajinských složek. Prezident Zelenskyj ho dokonce plánuje vzít někam poblíž frontové linie, takže je to strašně důležitá návštěva.

Samozřejmě ta atmosféra vytvořená posledními dost bezprecedentními výroky návštěvu jistě ovlivní. Myslím si, že pan prezident Zelenskyj je teď motivován, aby ze všech sil přesvědčil amerického zmocněnce pro Ukrajinu, že ta situace je jiná, než ji vidí prezident Trump. Má k tomu určité možnosti, má Kellogga v Kyjevě, může mu ukázat, že Kyjev není z poloviny zničen, jak Kellogg tvrdil. Může ho vzít na frontovou linii, může mu ukázat masové hroby. Myslím si, že je tady jedinečná šance narušit ten tok invektiv z úst Trumpa.

My jsme teď vedli debatu o tom, jestli ty poslední jednání Trumpa znamenají nějaké sbližování USA a Ruska. Jak komentuje ruská strana tuhle přestřelku mezi Trumpem a Volodymyrem Zelenským? Co se objevuje třeba v ruském tisku?

Ruská strana je nadšená, nejen v ruském tisku, ale i sám prezident Putin se sešel včera v Petrohradě s představiteli provládních médií.

Já jsem sledovala takovou improvizovanou tiskovou konferenci, dlouho jsem neviděla prezidenta Putina v tak dobré náladě jako včera. On je prostě nadšen z těch rozporů jak v Evropské unii, tak z těch invektiv, které míří z Ameriky proti Zelenskému. On přizvukuje a teď Kremlu stačí pouze vyčkávat.

Samozřejmě že prokremelská média to popisují s velkými palcovými titulky, jak Trump přišel k poznání, které už v Rusku měli dávno, že je Zelenskyj diktátor, že se Zelenským není možné jednat a že Evropa nehraje v tomto konfliktu žádnou roli, že veškerá jednání budou probíhat na ose Washington – Moskva a jsou to tyto dvě velmoci, které rozhodnou o tom, jak to bude v Evropě vypadat.

Proč podle vás v tuhle chvíli americký prezident, alespoň to tak vypadá, stojí na straně Ruska proti Evropě a umožňuje tak Rusku vrátit se na mezinárodní scénu? Co by zatím mohlo být?

Já ještě pořád doufám, že by to mohla být jakási taktika, protože nic jiného mě nenapadá. Přece jenom americké tajné služby mají tradičně vynikající informace o tom, co se děje na frontové linii, co se děje na Ukrajině, co se děje v Rusku. Takže pak takové plácnutí, že Zelenského podporují pouhá čtyři procenta Ukrajinců, je samozřejmě nesmysl.

Samozřejmě že americké tajné služby vědí, že to tak není. Takže doufám, že to je nějaký taktický styl, který má svým způsobem dovést k tomu cíli, který si Trump vytyčil. Ten cíl není úplně příznivý pro Ukrajinu, ale není také úplně proruský. Zatím ta pozice, která, jak jste řekla, vypadá na velké sblížení Ameriky a Ruska, takové hraní do not Putinovi, tak doufejme, že to je nějaký taktický, úhybný manévr.