Dlouho na okraji, teď v čele. Farage se v Británii veze na ‚tyrkysové vlně‘ a vede průzkumy
Stranu Reform UK euroskeptika a pravicového populisty Nigela Farage by nyní volilo 31 procent Britů, ukazuje kombinace průzkumů serveru Politico. V britském politickém systému, kde tradičně dominují dvě strany – konzervativci a labouristé – jde o nebývale vysoké číslo. Farage těží z frustrace po 14 letech vlády konzervativců, z pohledu voličů jen pomalu zaváděných změn po roce vlády labouristů a protiimigračních tendencí britské veřejnosti.
Než se Nigel Farage stal veteránem brexitu, byl v politice aktivním euroskeptikem už od začátku 90. let. O místo poslance v Dolní sněmovně usiloval neúspěšně sedmkrát, než mandát v loňských volbách získal. Jeho Refrom UK, dřívější Brexit Party, má nyní ve Westminsteru čtyři poslance ze 650.
Navzdory tomu se k Farageově hnutí nynější labouristická vláda nově obrací jako k hlavnímu politickému oponentovi namísto konzervativců, byť v Dolní sněmovně má pohodlnou většinu 399 křesel.
Make Britain Great Again
Farage se minulý týden vrátil ze Spojených států, kde se setkal s Donaldem Trumpem a na páteční sjezd Refrom UK si přivezl několik stran z Trumpovy politické příručky. „Let’s make Britain great again (Učiňme Británii opět velkou),“ pronesl Farage na podiu po vzoru Trumpova hesla.
V Birminghamu to pro Refrom UK v pátek byl doposud největší sjezd s tisícovkami účastníků. Farage svůj plánovaný projev posunul o tři hodiny dopředu, aby na podiu oslavil rezignaci labouristické ministryně pro bydlení a místní rozvoj Angely Raynerové a patrně aby se vyhnul riziku, že mediální pokrytí jeho sjezdu zastíní rošády v kabinetu premiéra Keira Starmera.
Signálů, že Farage nyní oplývá sebevědomím, je přehršel. Jeho hnutí podle něj musí být připravené chopit se vlády už za 18 měsíců, protože současná vláda podle něj dalšího tři a půl roku do řádného termínu voleb nevydrží. Na podiu v pátek mluvil o „tyrkysové vlně“, což je barva jeho strany.
Sliby Reform UK
- Farage ve svém projevu kromě migrace slíbil zakročit proti útokům s noži na ulicích
- Reform UK podle něj seškrtá „škodlivá a neúsporná“ opatření pro klimatickou neutralitu. „Ukončíme plné dotace na obnovitelnou energii,“ prohlásil
- Jeho vláda by prý vrátila zemi ke kořenům „židovsko-křesťanské kultury a odkazu“
240 tisíc členů
Od začátku léta je často skloňované slovo v souvislosti s Refrom UK v britských médiích „momentum“ a strana ho může podpořit počty.
Počet členů Refrom UK se podle agentury Reuters přiblížil 240 tisícům, byť největší v Británii zůstává Labouristická strana s asi 330 tisíci členy.
Strana podle serveru openDemocracy v prvním čtvrtletí letošního roku dostala v příspěvcích 1,5 milionu liber (42,1 milionu korun), zatímco konzervativci dostali 3,3 milionu (92,7 milionu korun) a labouristé 2,3 milionu (64,6 milionu korun).
K původně okrajovému, protestnímu uskupení „přeběhla“ už řada vlivných politiků a političek.
„Mé rozhodnutí opustit (Konzervativní stranu) po více než 30 letech bylo snad to nejtěžší, jaké jsem musela udělat, a spěla jsem k tomu 12 měsíců,“ řekla bývalá ministryně kultury ve vládě premiéra Borise Johnsona Nadine Dorriesová. Konzervativní stranu pro bulvární web Mail Online označila za „mrtvou“.
Další z citelných ztrát pro konzervativce ve prospěch Reform UK je Jake Berry.
„Muž pasovaný na rytíře. Muž, jehož syn má Johnsona jako kmotra. Muž, který byl předsedou Konzervativní strany… A přesto muž, který teď říká: ‚Kdybyste se úmyslně snažili zruinovat zemi, měli byste potíž to udělat lépe než dvě desetiletí vlády labouristů a konzervativců,“ píše o něm politický analytik stanice BBC Chris Mason.
Farage a ti další
Navzdory rozšiřující se členské základně ale Reform UK zatím tři a půl roku před plánovanými volbami zůstává stranou s pouze třemi placenými osobami, které sestavují politický obsah.
Devítičlenná rada Reform UK předminulý týden zasedla poprvé a obchod na stranickém sjezdu v Birminghamu prodával fotobalové dresy se jménem Farage, ačkoliv sám lídr trval na tom, že strana má i jiná jména, píše v reportáži z místa web Politico.
Hnutí se navzdory „momentu“ nyní bude muset přetvořit z okrajového subjektu jednoho muže na stranu připravenou vládnout.
Hromadné deportace
Farage nyní podle svých slov hodlá navázat na patrnou narůstající důvěru části Britů v jeho hnutí a silné výsledky místních doplňovacích a komunálních voleb letos na jaře.
Volby 1. května 2025
Refrom UK získala letos v květnu dvě křesla starostů a 677 mandátů v komunálních volbách, zatímco labouristé 187 ztratili. Konzervativci přišli o 674 křesel. Dařilo se nicméně i dalším opozičním stranám. Liberální demokraté získali 163 mandátů a Zelení 44.
Migrace, především ta nelegální, je pro Farage podobně jako pro Trumpa v jádru jeho politiky.
A podobně jako Trump v předvolební kampani nyní Farage činí velkolepá prohlášení: „Pokud Refrom bude ve vládě, lodě (s migranty) zastavíme do dvou týdnů,“ pronesl například. „Malé lodě“ s migranty putujícími k britským břehům přes Lamanšský průliv jsou už léta symbolem nelegální migrace.
Reform UK naznačila, že je připravená v průběhu pěti let, pokud by se chopila vlády, deportovat až 600 tisíc migrantů. Nově příchozí, pokud přijdou do země nelegálně, by byli podle plánů internováni na nepoužívaných vojenských základnách.
Odborníci na právo ale pochybují o tom, že by takový postup byl legální. Politika Reform UK by však počítala s vyvázáním Velké Británie z Evropské úmluvy o lidských právech a nejrůznějších mezinárodních institucí.
Jak se Britové staví k deportacím, zjišťoval v srpnu průzkum agentury YouGov. Podle něj by 45 procent Britů podpořilo, aby nebyli přijati žádní noví migranti a „velké množství nedávných migrantů by muselo odejít“.
MIGRACE DO BRITÁNIE
Podle srpnové statistiky za letošní rok dosud připlulo přes Lamanšský průliv do Británie přes 28 tisíc migrantů, což je o 46 procent více než za stejné období loni. Za celý loňský rok připlulo ve člunech 37 tisíc lidí. Většinou šlo o lidi z Afghánistánu, Sýrie, Íránu, Vietnamu a Eritreje. Jejich celkový počet se oproti roku 2023 zvýšil o čtvrtinu a představoval devět procent čisté migrace.
Výzkumníci však podotýkají, že ti Britové, kteří se staví za vytlačení migrantů, se mylně domnívají, že většina migrantů je v zemi nelegálně.
Jiný výzkum středopravicového think tanku Onward nicméně zjistil, že Britové mají rovněž tendenci podceňovat celkovou míru migrace (ne jen nelegální) do Británie, a to do té míry, že tipují několikanásobně nižší čísla, než jaká je realita.
„Reform UK bývá označována za krajní pravici, což je však trochu zavádějící, protože strana není dogmaticky ideologická. Farage umně využívá změny ve veřejném mínění a reaguje názorově flexibilně,“ komentoval pro Deník N Farageův dosavadní úspěch analytik Asociace pro mezinárodní otázky Karel Pučelík a pokračoval:
„V základu sice jeho strana ctí hodnoty spojované s pravicí, ale když si to situace žádá – jako například při hrozbě zavření ocelárny ve Scunthorpe a ztráty pracovních míst –, sedne do auta a před branami volá po znárodnění V mnoha případech tedy nejde o důvěru v Nigela Farage, ale o volání po změně“.