S Prigožinem nejspíš zemřel i Utkin, muž na černou práci se zálibou ve Wagnerově hudbě a nacismu

Spoluzakladatel Wagnerovy skupiny Dmitrij Utkin je s největší pravděpodobností spolu s Jevgenijem Prigožinem a dalšími wagnerovci po smrti. Bývalý pracovník ruské vojenské rozvědky GRU a podplukovník v záloze Utkin byl vojenským velitelem žoldnéřské skupiny. Server iROZHLAS.cz nabízí jeho profil. Moskva 12:07 24. srpna 2023

Oblíbeným hudebním skladatelem Dmitrije Utkina byl Richard Wagner a právě „Wagner“ bylo v armádě Utkinovo volací jméno, ze kterého se posléze stala přezdívka celé žoldnéřské skupiny.

Obliba představitele německého hudebního romantismu byla propojena s Utkinovou fascinací nacistickou Třetí říší, kde bylo Wagnerovo dílo nedotknutelné, byl totiž také nejoblíbenějším skladatelem vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera.

Dmitrij Utkin a jeho vytetované nacistické symboly | Zdroj: Profimedia

V roce 2013 po odchodu z ruské armády nastoupil Utkin do soukromé bezpečnostní agentury Moran Security Group. Poté vstoupil do takzvaného Slovanského sboru zaregistrovaného v Hongkongu, jehož úkolem byla ochrana ropných objektů v Sýrii. Z tohoto sboru v roce 2014 vznikla Wagnerova armáda.

V pozadí akcí wagnerovců byl od počátku Jevgenij Prigožin, který se k jejímu sponzorování a založení přiznal až v loňském roce po osmi letech fungování.

Ukrajina, Afrika i Sýrie

V letech 2014 a 2015 působil Utkin jako vojenský velitel wagnerovců v samozvaných proruských republikách na východě Ukrajiny, od podzimu 2015 se operace wagnerovců přemístily do Sýrie. V té době se Utkin objevil na slavnostní recepci v Kremlu, což později potvrdil i snímek ze setkání, na kterém je zachycený spolu s prezidentem Vladimirem Putinem.

Na konci roku 2021 uvalila Evropská unie na několik žoldnéřů ze skupiny sankce. Mezi potrestanými byl i Utkin spolu se dvěma dalšími členy, kteří se aktivně zapojili do bojů na východě Ukrajiny.

„Wagnerovci jsou nástrojem ruského státu, umožňuje mu to se nepřihlašovat k jejich akcím a dává mu to možnost popřít jejich vazbu. Nelze jim tedy připisovat vinu za případné zločiny. Dále se jejich ztráty nepočítají do ztrát ruské armády, což pak může mít vliv na to, jak celou operaci bude přijímat domácí veřejnost,“ popsal před časem pro iROZHLAS.cz odborník na postsovětský prostor z Institutu mezinárodního studií FSV UK Jan Šír.

Po loňském ruském útoku na Ukrajinu Rusko využilo žoldnéře z Wagnerovy skupiny k posílení svých jednotek na Ukrajině a tito vojáci sehráli ústřední roli v mnohých bojích, včetně dobytí Popasny, Lysyčansku či bitvy o Bachmut. Utrpěli při tom těžké ztráty, které kompenzovali nábory v ruských věznicích.

Spojené státy ruské žoldnéře již dříve obvinily ze zneužívání přírodních zdrojů ve Středoafrické republice, Mali, Súdánu i jinde.

Před dvěma měsíci 24. června se wagnerovci pokusili o ozbrojenou vzpouru proti vedení ruské armády a ministerstvu obrany. Zhruba 5000 žoldáků s tanky, obrněnými vozidly či protiletadlovými zbraněmi vedených Utkinem se v časných ranních hodinách vydali po dálnici M4 na Moskvu.

Večer toho dne běloruský vůdce Alexandr Lukašenko informoval, že s Prigožinem dojednal návrat jeho bojovníků na základny a jejich přesun do Běloruska.

Ve středu večer se severozápadně od Moskvy v Tverské oblasti krátce po startu zřítilo soukromé letadlo, na jehož palubě byli s největší pravděpodobností Prigožin, Utkin a další wagnerovci.