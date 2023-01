ONLINE: Skončily pátrací operace v zasaženém dniperském domě. Útok si vyžádal 44 obětí

Záchranáři v úterý po bezmála 70 hodinách ukončili pátrací operace v sutinách domu v ukrajinském Dnipru, který v sobotu zasáhla ruská raketa. Bilance obětí je podle oznámení záchranných složek 44 mrtvých a 79 zraněných. Z trosek obytné budovy se podařilo zachránit 39 lidí. Kvůli svým výrokům o práci ukrajinské protivzdušné obrany v souvislosti s útokem v úterý rezignoval poradce prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč. Sledujeme online Dnipro 15:00 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská raketa, podle Kyjeva typu Ch-22, zasáhla v sobotu devítipodlažní dům s 16 vchody, ve kterém žilo na 1700 lidí | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

„Pátrací a záchranné operace na místě raketového útoku ve městě Dnipro byly k 17. lednu 13.00 (místního času, 12.00 středoevropského) ukončeny,“ uvedly záchranné složky. Na odklízení trosek a pátrání nejprve po přeživších a posléze po obětech se v uplynulých dnech podílely stovky lidí.

Ruská raketa, podle Kyjeva typu Ch-22, zasáhla v sobotu devítipodlažní dům s 16 vchody, ve kterém žilo na 1700 lidí. Útok zničil přes 200 bytů, zabil 44 lidí včetně pěti dětí a zranil 79 lidí včetně 16 dětí. Zachránit se podařilo 39 lidí, z toho šest dětí.

Podle serveru Hromadske policie obdržela hlášení o 47 pohřešovaných, z nichž bylo 23 lidí nalezeno mrtvých. Čtyři přeživší se podařilo identifikovat v nemocnicích nebo se s nimi spojila rodina, o zbytku nejsou zprávy.

Jednalo se o nejsmrtelnější útok na civilisty od začátku října, kdy Rusko začalo s pravidelným ostřelováním ukrajinských měst a energetické infrastruktury, napsala agentura Reuters.

„Jsem tu. Už 44 mrtvých,“ napsal dopoledne na facebooku starosta Dnipra Borys Filatov. Zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko na telegramu uvedl, že v úterý 9.46 místního času (8.46 středoevropského času) záchranáři v troskách budovy objevili tělo dítěte.

Kreml odmítl zodpovědnost za útok

Kreml v pondělí odmítl, že by byl za útok zodpovědný, vinu podle něj nese ukrajinská protiletecká obrana. Odvolal se přitom na „některé ukrajinské představitele“. Vyjádřil se tak v sobotu právě Arestovyč, podle kterého střelu, která následně dopadla na dům v Dnipru, sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana.

Ukrajinská armáda už v sobotu uvedla, že nedisponuje zbraněmi, které by dokázaly sestřelit raketu typu Ch-22. To částečně potvrdil například ruskojazyčný server BBC, podle kterého by měly se sestřelením Ch-22 potíže všechny moderní systémy, které Západ dosud Ukrajině poskytl.

„Chci ukázat příklad civilizovaného chování – uděláte zásadní chybu, rezignujete,“ napsal v úterý na telegramu Arestovyč, který zveřejnil fotografii rezignačního dokumentu.

Už dříve se za svůj komentář omluvil s tím, že ho dostihla únava. BBC podotýká, že Arestovyčovy výroky ohledně Dnipra ruská média hojně citovala.