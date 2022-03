Ukrajinci posílají armádě vybavení, léky i jídlo. ‚Cítím strach. Hlavně o ty chlapce v první linii‘

Po celé Ukrajině vznikají centra pro příjem pomoci armádě a uprchlíkům. Dobrovolníci pomoc třídí a okamžitě posílají potřebným – vojákům i civilistům v ostřelovaných oblastech. A nadšení dobrovolníků nepolevuje ani desátý den ruské invaze na Ukrajinu. „Volala mi máma a moc se divila, že jsem v práci i v sobotu. My tu ale žádné volné dny nemáme,“ vysvětluje Radiožurnálu třeba dobrovolnice Liljana. Od zpravodaje z místa Dnipro (Ukrajina) 14:25 5. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liljana koordinuje, kam mají lidé dávat dodávky materiální pomoci | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Dobrovolníci přinesli polštáře a paní Liljana jim okamžitě ukazuje, kam je mají položit. Liljana je vůbec takovým symbolem posledních dnů v Dnipru, je to nepřehlédnutelná žena, jak svým hlasovým projevem, tak i tím, jak vypadá.

Přes ramena má uvázanou ukrajinskou vlajku. To by ji samo o sobě nedělalo zvláštní, protože to tady má hodně lidí. Ona sama ji má uvázanou jako pionýrský šátek. To, co ji dělá naprosto výjimečnou, je soubor asi šesti ukrajinských vlaječek a vlajky Evropské unie, které si zabodala do svého účesu.

„Jsem tu už od minulé soboty. V zaměstnání mi dali volno – pracuji jako sekretářka ve firmě, která zásobuje lékárny, a ředitelka mi vyšla vstříc. V tomto centru pro distribuci pomoci jsem každý den od osmi ráno do sedmi večer,“ vysvětluje.

Liljana s ukrajinskými vlajkami ve vlasech koordinuje dodávky materiální pomoci | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Jak dodává, doma jí nechtějí věřit, že pořád pracuje. „Volala mi máma a moc se divila, že jsem v práci i v sobotu. My tu ale žádné volné dny nemáme. A tak tady fungujeme všichni – jen se musíme domů vrátit do osmi večer, protože to začíná zákaz vycházení,“ říká Liljana.

Koordinace dodávek

A protože je rázná žena, dostala ten hlavní úkol. Usměrňuje dodávky pomoci už od vchodu do tohoto centra.

„Stojíme tady jako koordinátorky. Ptáme se příchozích, co přinášejí a předáváme tuto informaci koordinačnímu centru. A tady děvčata pomoc balí. Teď třeba prostěradla a polštáře, které okamžitě posíláme na frontu,“ vysvětluje Liljana a ukazuje na balíky před sebou.

Dobrovolnice připravují k další distribuci třeba deky, spací pytle a ručníky | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

„Tohle je oddělení věcí jen pro vojáky. Jsou tu například chrániče kloubů a končetin, kukly a maskáče. Vedle máme kamna a ohřívače, které také za chvíli odvezou na frontu. V prvním patře je sklad léků a zdravotnického materiálu. Včera nám například z Rumunska přivezli léky za pět tisíc eur! A všechny už jsme dnes vyexpedovali do Charkova, Kyjeva a Chersonu,“ doplňuje.

Na všechny tady doléhá těžká situace. Podle Liljany ale tahle práce pomáhá alespoň na chvíli zapomenout na vlastní starosti a strach.

„Já, stejně jako všichni ukrajinští občané, cítím obavy a strach. Ani ne tak o sebe jako hlavně o ty chlapce v první linii. Ale všechny nás vyděsil ruský útok na Záporožskou jadernou elektrárnu. Atomová energie je přece bezpečná, jen když je v rukách rozumných lidí. A to, co teď podniká Putin, se lidskému chápání vymyká. Doufáme, že na to dohlédne Mezinárodní agentura pro atomovou energii,“ vysvětluje.

Dobrovolníci dostávají teplé nápoje a třeba i boršč | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Jak dodává, věří, že Ukrajina nakonec ruskou invazi zastaví. „Snad to Putin nepožene až na ostří nože. Každé ráno se probouzíme s nadějí, že zvítězíme. A my určitě vyhrajeme, jen je otázka kdy,“ říká sebejistě.

„Kabely, pytle, plachty – nahoru!“ zní místností další povely. Nepřetržitý proud humanitární pomoci do Dnipra proudí už od počátku války. Teď budou mít dobrovolníci, kteří se tady pohybují neustále sem a tam s nějakými krabicemi jako mravenci, přestávku na oběd.

Plov - rizoto se zeleninou. Jedno z jídel, které dobrovolníci dostávají na oběd | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

A Liljana rozdává dort Napoleon, který pekla její máma, protože jí včera bylo osmdesát pět let. Dobrovolníci mají zrovna k obědu plov, což je rizoto se zeleninou. A nesmíme zapomínat na polévku, boršč, ale ukrajinský.