‚Nová platforma rozvoje.‘ České firmy zahajují ekonomickou spolupráci v Dnipropetrovské oblasti

Přes třicet velkých českých podniků a firem má konkrétní zájem o spolupráci s Ukrajinou, zvláště v průmyslově zemědělské Dnipropetrovské oblasti. Nad obnovou této oblasti Česko převzalo patronát a chystá se tam otevřít i generální konzulát. „Je to nová platforma ekonomického rozvoje nejen naší země, ale i Česka," řekl správce Dnipropetrovské oblasti Serhij Lysak. Od stálého zpravodaje Dnipro 12:00 13. července 2023

Vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný předal starostovi Dnipra Borisu Filatovovi tři sanitky z projektu Dárek pro Putina.

Dárek obsahuje například nafukovací přepravní vaky pro leteckou evakuaci ve variantě pro dospělé i děti. Vybavení se dá použít i pro potřeby armády.

„V Dnipropetrovské oblasti se podařilo dodat několik významných projektů: tři sanitky nebo dekontaminační prostředky od firmy Dekonta,“ oznamuje Kopečný.

„Dnes jsme dokončili jednání o dodávce českých technologií sem do Dnipropetrovské oblasti. Měly by se zrealizovat v následujících měsících. Jedná se o oblast dekontaminace a čištění vody. Je to zaměřeno na následky likvidace Kachovské přehrady,“ pokračuje.

„Je to na komerční bázi. Je to placeno z prostředků ne českých, ale podařilo se to zařídit tak, abychom pomohli místním, a zároveň, aby to pro české firmy znamenalo další posun kupředu v jejich práci na rekonstrukci Ukrajiny,“ dodává vládní zmocněnec.

Součástí jsou i jednání o dopravních záležitostech. Zájem by byl o obnovu vozového tramvajového parku a dostavbu metra.

„Měli jsme už jednání se Škoda Transportation. Projekty za sebou zanechají stopu historického úspěchu, ale především z byznysového hlediska desítky menších firem z Ukrajiny i Česka díky tomu budou prosperovat,“ upozorňuje Kopečný.

Podnikatelé z Čech

Vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný přivezl do Dnipra například zástupce energetických společností, výrobce zdravotnického materiálu, vzduchotechniky a filtračních zařízení nebo Českého vysokého učení technického.

Podle vojensko-civilního správce Dnipropetrovské oblasti Serhije Lysaka je spolupráce s českými partnery velmi úspěšná.

„Je to nová platforma ekonomického rozvoje nejen naší země, ale i Česka. V první řadě máme zájem o ekologické a zdravotnické technologie, které nám umožní odstranit následky ruského terorismu,“ uvádí Lysak.

„Několik ukrajinských regionů bojuje s nedostatkem vody, který nastal v důsledku zničení Kachovské přehrady. V naší oblasti nedostatek vody ohrožuje osm set tisíc obyvatel,“ pokračuje.

Dnipropetrovská oblast by ráda s českými podniky spolupracovala i při obnově energetické infrastruktury poničené válkou. Serhij Lysak dodal, že české hosty už tady nenazývají představiteli, ale opravdovými přáteli.