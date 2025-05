Do Brooklynského mostu narazila mexická loď. Nejméně 20 lidí utrpělo zranění

OVĚŘOVNA: ‚Rasistická a nepravdivá tvrzení.‘ Čeští lékaři se nevracejí z Německa kvůli migrantům

„Za posledních deset let odešel zpět do Čech jediný kolega, a to z rodinných důvodů,“ vyvrací dezinformaci o migrantech doktor Bohuslav Opluštil, který už šestnáct let působí v Německu.