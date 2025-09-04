Do jednotek zajišťujících bezpečnost Ukrajiny se zapojí 26 zemí. Konkrétní státy Macron nezmínil
Celkem 26 zemí přislíbilo, že se zapojí do jednotek zajišťujících po dojednání míru s Ruskem bezpečnost Ukrajiny, ať již na zemi, na moři či ve vzduchu. Po čtvrtečním jednání lídrů takzvané koalice ochotných v Paříži to médiím řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, který zároveň pohrozil Rusku novými sankcemi, pokud nezačne jednat o ukončení války.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se čtvrtým rokem brání ruské agresi, uvedl, že všechny země chystají plány toho, jak přispějí k bezpečnostním zárukám pro Kyjev v případě mírové dohody.
„V den, kdy ustanou boje, začnou fungovat bezpečnostní záruky,“ řekl Macron.
Členové koalice ochotných, kterou tvoří převážně evropští spojenci Ukrajiny včetně Česka, podle něho chtějí k těmto garancím požadovaným Kyjevem přispět účastí svých vojáků v mírových jednotkách nebo vojenskou podporou ukrajinské armády.
O konkrétních zemích ve čtvrtek Macron nemluvil, připravenost nasadit své vojáky dala v minulosti kromě Francie najevo také Británie.
Francouzský prezident ve čtvrtek řekl, že Spojené státy se do bezpečnostních záruk také chtějí zapojit.
Posílení armády
Americký prezident Donald Trump přitom již dříve vyloučil, že by přímo na Ukrajinu vyslal americké jednotky, hovoří se spíše o vzdušné či techické podpoře.
Český premiér Petr Fiala, který se ke čtvrtečnímu jednání připojil na dálku, v minulosti opakovaně za nejlepší bezpečnostní záruku pro Kyjev označoval posílení ukrajinské armády, otázku možného nasazení českých vojáků odmítal jako předčasnou.
Prostřednictvím videohovorů se k summitu připojili i další politici včetně německého kancléře Friedricha Merze.
Ten podle vládního mluvčího po jednání uvedl, že Evropané jsou připraveni se výrazně podílet na silných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
Dodal, že Evropa zvýší tlak na Rusko prostřednictvím sankcí, pokud bude Moskva dál používat zdržovací taktiku ve válce proti Ukrajině i při snahách o její ukončení.