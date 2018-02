Do Německa se vrátilo první dítě německých rodičů, kteří odešli bojovat za Islámský stát do Iráku

Do Německa přiletělo z Iráku první dítě, které se narodilo německým rodičům bojujícím za takzvaný Islámský stát. O 14měsíčního chlapce, jehož rodiče jsou v irácké vazbě, se bude starat jeho dědeček. O případu informovaly televizní a rozhlasové stanice NDR, WDR a deník Süddeutsche Zeitung. Berlín 11:35 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německé úřady očekávají, že by se do země mohlo vrátit celkem více než 100 dětí. Ilustrační foto. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Sibel H. a Deniz B., kteří pocházejí z Hesenska, do Iráku vyrazili v roce 2015, aby se tam stejně jako stovky dalších Němců připojili k Islámskému státu (IS). Poté, co IS na severu Iráku přišel o téměř veškeré území, vzdali se loni do rukou tamních pešmergů. Od té doby byli i s malým synem ve vazbě.

Tak to ale nenechal dědeček, kterému se po několika měsíčním snažení podařilo vnuka z vězení dostat. „Děti nemohou za to, co udělali rodiče,“ míní muž, který počítá s tím, že rodiče chlapce mohou ve vězení strávit i léta.

Podobně rozhodnutí o pomoci s cestami dětí rodičů, kteří podporovali IS, do Německa zdůvodňuje spolková vláda, podle níž nejsou děti zodpovědné za činy svých rodičů. Navíc kabinet argumentuje i povinnou školní docházkou. Šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen ale varoval před nebezpečím, že některé děti mohou být teroristickou organizací indoktrinovány.

Německé úřady očekávají, že by se do země mohlo vrátit celkem více než 100 dětí, jejichž rodiče odešli z Německa do Sýrie nebo Iráku bojovat za Islámský stát. Do řad IS na Blízkém východě v uplynulých letech vstoupilo asi 960 islamistů z Německa. Někteří s sebou vzali i své děti, dalším se narodily až na místě.