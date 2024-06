Do Saúdské Arábie už dorazilo přes 1,5 milionu cizinců na pouť do Mekky

Do Saúdské Arábie už dorazilo ze zahraničí přes 1,5 milionu lidí, aby se tam zúčastnili velké poutě do Mekky. Ta začne v sobotu 14. června a místní úřady očekávají, že na ni dorazí více muslimských poutníků než loni, kdy to bylo přes 1,8 milionu. Informovala o tom ve středu agentura AP.

