Do zoo v Pchjongjangu míří jaci, lvi, kakadu i medvědi. Jde o přátelskou pomoc z Ruska

Rusko poslalo darem do zoologické zahrady v severokorejském Pchjongjangu více než 70 zvířat včetně medvědů, jaků, kachen a papoušků kakadu. Informovala o tom ve středu agentura AP, podle níž jde o další známku sílící spolupráce mezi Ruskem a KLDR. To potvrzuje i skutečnost, že zvířata byla do severokorejské metropole přepravena na palubě vládního letounu.

