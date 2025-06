Dobrovolníci přivezli na Ukrajinu ojetá auta. ‚S přáteli, jako jste vy, vyhrajeme,‘ říká ukrajinský voják

Přijeli jsme do lesa v Charkovské oblasti. Na tomto místě předá spolek Neohnutí z Jičína auta, která přivezl z Česka a slavnostně je předají jednotce. Celou akci řídí šéf spolku Neohnutí Vojta, který vojákům v angličtině poděkoval.

Ukrajinští vojáci mu nazpátek poděkovali za auta, Vojta jim za to, že jsou hrází proti Rusku. Také uvedl, že všichni bojujeme jeden společný boj. „Teď předáváme tři auta a odpoledne budeme předávat další tři. K večeru jednu sanitku nemocnici,“ popsal Vojta.

Mezi nimi je i „bugina,“ speciálně upravené auto do těch nejtěžších podmínek určené pro převoz pěchoty malých jednotek co nejblíž k linii protivníka.

Jura, koordinátor tohoto projektu z ukrajinské strany, předává další klíče od Škodovky, kterou řídí Jiří František Potužník.

„Přivezli jsme z České republiky několik aut, mezi nimi i sanitku, která má vojenskou kamufláž. Teď se předpokládá, že bude někde hodně vepředu, měla by vozit zraněné ukrajinské vojáky do bezpečí nebo tam, kam budou potřebovat,“ říká Potužník.

„Je ve skvělém stavu, jezdí 160, 170 km/h, má šest rychlostí. Nebudu jmenovat značku, ať to není reklama, ale tak jak je udělaná i vevnitř, tak je tam i mobilní lůžko. Je dobře vybavená a jízdní vlastnosti jsou skvělé i v terénu, do kopce. Není to šunt, který bychom předávali, je to fakt dobré auto. Kluci se z něj také radovali.“

„Jsme velmi vděční dobrovolníkům, ať už z Česka nebo Ukrajiny, že pro nás tuhle techniku zajišťují a je úplně jedno, jaká to jsou auta, protože pro každé se najde uplatnění,“ děkuje za dar velitel jednotky.

„Plně vybavené vojenské vozidlo se hodí k bezprostředním bojovým úkolům, pokud je to spíš civilní auto, použijeme je v logistice, můžeme jím přivést vodu a jídlo. S takovými přáteli, jako jste vy, tuhle válku stoprocentně vyhrajeme. Velké díky našim přátelům. Sláva Ukrajině,“ dodává.

Spolek Neohnutí už takto ukrajinské armádě i civilistům předal více než 300 upravených aut, která z velké části darovali čeští občané z Charkovské oblasti.