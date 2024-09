Dobývání Kurské oblasti je pro Rusy i politická otázka. Moskva čelila kritice, že neřeší okupaci cizí armádou

Dlouho slibovaná Ruska protiofenziva v Kurské oblasti začala, jak během dne potvrdili i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle ukrajinských zdrojů se ruským jednotkám podařilo přepravit přes řeku Sejm a útočí ze západní strany na pozice ukrajinských obránců. Ukrajinský útok na Kurskou oblast začal více než před měsícem a dosud se ho nepodařilo zastavit. Nyní se zdá, že tam Kreml nakonec musel přesunout jednotky z jiných částí fronty Kursk 20:00 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci v Kurské oblasti | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

Rusové se už nějakou dobu snažili dostat přes řeku Sejm, kde byla většina mostů zničena. Stavěli dokonce pontonové mosty, které se staly terčem ukrajinského dělostřelectva. Teď se ale určité části ruské armády i s těžkou vojenskou technikou podařilo přes řeku dostat. A povedlo se jim vysvobodit některé ruské jednotky, které zůstaly odříznuty mezi hranicí a ukrajinskými postupujícími jednotkami.

Kromě vojenského hlediska je na této operaci důležitý i politický a symbolický rozměr. Na začátku operace totiž ministerstvo obrany říkalo: „Do tří nebo čtyř dnů Ukrajince vypráskáme zpátky za hranice.“

Ale operace už trvá pátý týden a i velmi prováleční ruští publicisté už psali, že je to naprostý skandál, že Kreml nic nedělá s okupací Kurské oblasti. Divili se, jak je možné, že část ruského území je okupována cizí armádou a Moskvě to je úplně jedno. V Kurské oblasti dokonce proběhly i volby, jako by se nic nedělo, upozorňovali. Teď už může ruské vedení poukázat na to, že situaci řeší.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajinci ruský útok očekávali. Dlouho se jim dařilo postupovat v Kurské oblasti a rozšiřovat obsazené území. Jedním z důvodů bylo i to, že Ukrajinci tam měli velmi zkušené jednotky, ale Rusové naopak pouze místní domobranu nebo vojáky základní služby, kteří neměli žádné bojové zkušenosti.

Nyní tam ruská armáda nejspíš musela přesunout část jednotek z jiných front a pro Ukrajince to teď bude velmi složité. Zároveň ale je na místě otázka, jaký byl původní ukrajinský plán. Nejspíše neočekávali, že budou to území držet dlouhodobě.

Jedním z cílů celé operace bylo právě donutit Moskvu, aby do Kurské oblasti stáhla část jednotek z doněcké fronty, kde podle aktuálních informací ve čtvrtek zemřeli i tři členové humanitární organizace Červený kříž. Aktuálně to také vypadá, že se zastavil ruský postup Doněckou oblastí u města Pokrovsk, který trval už od jara. Boje tam ale zůstávají velmi těžké.

Jednání o míru?

Bývalý ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že dokud jsou ukrajinští vojáci na ruském území, není možné žádné vyjednávání o míru. Ale vytlačení Ukrajinců z Kurské oblasti by jednání nemuselo pomoci, jelikož Kyjev si klade obdobnou podmínku s ruskou armádou na svém území.

Nějaká jednání o míru sice probíhají, ale pouze na expertní a hypotetické úrovni a nejsou v zde zapojeni žádní politici. Obě strany zatím dávají najevo, že je pro ně nepřijatelné bavit se s druhou stranou, pokud bude okupovat jejich území.

Na mírová jednání by nemusel mít vliv ani postoj USA a západních spojenců, kteří už nejsou tak striktní k využití západních zbraní na ruském území. Změnilo by to spíše taktické boje, Rusové by například museli stáhnout svá letadla hlouběji do vnitrozemí, ale dohody o míru by to patrně neovlivnilo.