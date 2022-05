Dělostřelecké systémy ze Západu jsou nadějí na ukončení konfliktu na Ukrajině, myslí si odborník

Zpráva odborníků obviňuje Rusko z genocidy. ‚Moskva má v úmyslu zničit ukrajinský lid,‘ uvádí

„Tato válka je samou svou povahou genocidní – pokud jde o to, jaký jazyk Rusové používají, nebo způsob, jakým válku vedou. To je naprosto jasné,“ řekl pro CNN Azeez Ibrahim z New Lines Institute.