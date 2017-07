Dodržujte kvóty na uprchlíky, žádají obce z jihu Itálie vládní úředníky

Uprchlíky vítáme, jejich počet ale musí odpovídat stanoveným normám, říkají starostové italských měst. Někteří proto odmítají přijímat další běžence. Do Itálie už letos připlulo téměř sto tisíc migrantů, což je o 20 procent více za stejné období roku 2016. Itálie proto žádá ostatní státy Evropské unie o pomoc při rozdělování uprchlíků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Itálie a spory kvůli ubytování migrantů

Městečko Castell'Umberto ležící vysoko v kopcích nad Tyrhénským mořem, asi 170 kilometrů od sicilské metropole Palerma, působí ospalým dojmem.

Před pár dny ale vyvolal velký rozruch protest zdejšího starosty, a to nejen na Sicílii, ale v celé Itálii. Otevřeně a nahlas se totiž postavil státním úředníkům a odmítl přijmout další migranty.

Jeden uprchlík na tisíc obyvatel

Podle starostova zástupce pro styk s médii, Calogera Caluminciho, jde totiž o velký problém. Platné normy stanovují, že každá obec může přijmout jednoho uprchlíka na tisíc obyvatel.

Prefekt, který má v Itálii vyšší pravomoci než starostové, však do Castell'Umberta, ve kterém žijí tři tisíce lidí, poslal padesát migrantů. Navíc o tom představitele obce ani neinformoval.

Křesťanští duchovní pomáhají uprchlíkům v Itálii, poskytují jim ubytování i práci v dílnách Číst článek

Starosta nakonec dosáhl alespoň toho, že třicet uprchlíků převezli do jiných měst a vesnic. Zbývajících dvacet pak čeká na další osud v bývalém hotelu, na žluto natřené dvoupatrové stavbě stojící na okraji obce. Její bývalí majitelé jej museli před dvěma lety zavřít, protože jim úřady kvůli neplacení účtů odpojily vodu i elektřinu. Většina obyvatel je tu přesto nechce. Je to ale prý proto, že o nich vůbec nic nevědí a že je do jejich městečka přivezli téměř tajně.

Jeho slova potvrzuje i paní Veronica, právnička, které nejvíc vadí právě chování státních úředníků. Mnozí z obyvatel obce by přitom uvítali, kdyby mohli dát uprchlíkům práci.

Zdejší kraj je totiž na zemědělství, zejména na pěstování zemědělských plodin závislý, pracovních sil se ale nedostává. S uprchlíky tak nemá problém ani šedesátiletý pan Luca, jediné, co mu vadí je, že je nemůže oficiálně zaměstnat. Celou úrodu oliv a citrusů totiž bez cizí pomoci sklidit nedokáže.

Rozhovor se starostou města uslyšíte v pondělí 31. července v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.