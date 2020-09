Jednání o brexitu pokračují. Předseda legislativní rady nesouhlasil s postupem britské vlády a rezignoval

Předseda legislativní rady britské vlády Jonathan Jones rezignoval na svou funkci. Podle britských médií tak učinil proto, že nesouhlasí s plánem přijmout zákon, který by zneplatnil část brexitové dohody. V Londýně v úterý mezitím začalo osmé kolo jednání o budoucích vztazích mezi Británií a Evropskou unií. Britský premiér Boris Johnson je chce dokončit do poloviny října, nebo se obejít bez dohody. Londýn 22:33 8. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli sporu o brexit opouští britskou vládu nejvyšší legislativec | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Británie opustila EU na konci ledna a už několik měsíců jedná o podobě budoucího partnerství. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier i britský zástupce David Frost se shodují, že jsou názory obou stran v některých bodech velmi odlišné.

Dohoda se hledá složitě například v oblasti pravidel hospodářské soutěže či přístupu unijních rybářů do britských vod. V úterý Frost například řekl, že ze strany EU je třeba „více realismu“.

Už podepsané brexitové dohody jsou v ohrožení. Británie hrozí, že je při krachu jednání nedodrží Číst článek

Premiér Johnson přitom v pondělí uvedl, že dohodu je třeba najít do 15. října. „Nebudeme-li se schopni do té doby dohodnout, pak nepředpokládám, že mezi námi bude dohoda o volném obchodu. Všichni bychom to měli přijmout a jít dál,“ řekl.

Vyjednávací dohoda

List Financial Times v pondělí napsal, že britská vláda chystá pro případ neúspěchu vyjednávání zákon, který by zneplatnil některé části dohody o rozluce, na jejímž základě Británie v lednu unii opustila. Konkrétně má jít o ustanovení, která se týkají státní pomoci firmám a celního režimu v Severním Irsku.

Irský premiér Micheál Martin v úterý pohrozil, že pokud Británie brexitovou dohodu neuvede plně v praxi, budou jednání o budoucí obchodní dohodě neplatná.

Právě kvůli nesouhlasu s plánem na zneplatnění části brexitové dohody podle Financial Times předseda legislativní rady vlády Jonathan Jones rezignoval na svou funkci. Mluvčí předsedy vlády Jonesův odchod potvrdil, k jeho důvodu se ale nevyjádřil.

Porušení mezinárodního práva?

Ministr pro otázky Severního Irska Brandon Lewis v úterý připustil, že navrhovaným zákonem by mohla Británie porušit mezinárodní právo. Bylo by to podle něj ale porušení jen „velmi specifické a omezené“.

Postup vlády v úterý kritizovala i Johnsonova předchůdkyně v úřadu Theresa Mayová. Podle ní může postup kabinetu narušit důvěru zahraničních partnerů v Británii.

„Jak vláda může ujistit budoucí mezinárodní partnery, že se dá Spojenému království důvěřovat, že bude dodržovat své právní závazky vyplývající z dohod, které podepíše?“ uvedla bývalá premiérka.