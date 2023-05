Méně pěstování i bazénů. Tři americké státy uzavřely dohodu o menší spotřebě vody z řeky Colorado

Závazek tří států na dolním toku Colorada je podle amerických vodohospodářů krok správným směrem k řešení krize v povodí řeky. Velká poptávka po vodě nyní dokonce převyšuje kapacitu řeky, jejíž hladina se v posledních 20 až 30 letech trvale snižuje. Colorado vysychá nejen kvůli čerpání velkého množství vody, ale také v důsledku klimatických změn.

Stav je natolik alarmující, že začala jednání federální vlády s vedením tří států, které spotřebovávají nejvíce vody z řeky. Jednání nakonec trvala skoro rok.

Výsledkem jednání je dohoda o razantním omezení spotřeby vody výměnou za to, že federální vláda bude dané státy dotovat jednou miliardou dolarů. Vodohospodáři a ekologové ovšem upozorňují, že jde pouze o dočasné řešení, protože dohoda o omezení spotřeby se týká jenom období do konce roku 2026.

Dohoda přesně určuje, jakého množství vody se mají státy na dolním toku řeky v příštích třech letech vzdát. Státy musí ušetřit 3,7 miliardy metrů krychlových vody, což bude znamenat snížení jejich spotřeby o 13 procent. Největší díl úspor připadá na Kalifornii, protože je zde největší městská aglomerace Los Angeles.

Z řeky čerpá vodu celkem 40 milionů Američanů. Značné množství se jí spotřebuje také v zemědělství, protože z Kalifornie pochází většina zeleniny a ovoce, které hlavně v zimě Spojené státy spotřebují.

V jednotlivých státech teprve připravují konkrétní opatření na úsporu. Dá se očekávat, že půjde o omezení kropení zahrad nebo napouštění bazénů. Některé nové stavby se také musí stavět s rekuperací vody. Což znamená, že odpadní voda se znovu pročistí a pak se ještě používá například na splachování toalet.

Hodně ušetřit lze také v zemědělské produkci, k čemuž má sloužit miliarda dotací z federálních fondů. Peníze mají totiž kompenzovat ztráty zemědělců. Farmáři mají část půdy, kterou obdělávají, nechat ležet ladem a nezavlažovat ji. Podíl peněz dostanou i kmeny domorodých Američanů, aby nezavlažovali své pastviny.

Hlavním důvodem, proč se spotřeba musí omezovat, je také hrozící blackout. Voda v řece totiž není jenom na pití, zavlažování a mytí. Řeka Colorado napájí dvě velké přehrady, Lake Powell na hranicích Utahu a Arizony a Lake Mead, kterou uzavírá slavná Hooverova hráz.

Na elektřině z vodních elektráren jsou v oblasti závislé miliony lidí. Přestože letošní zima byla bohatá na sníh, nádrže se při současné spotřebě nenaplnily.

