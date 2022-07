Než začne Ukrajina opět vyvážet obilí může trvat týdny. Dohoda s Ruskem ovšem platí jen 120 dní

Rusko v pátek podepsalo s Ukrajinou dohodu, zprostředkovanou OSN a Tureckem, která má umožnit vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů. Den nato v sobotu vyslalo Rusko rakety na Oděsu a v neděli uklidňoval v Káhiře ruský ministr zahraničí představitele Egypta, největšího dovozce pšenice z Ukrajiny a Ruska, že Afrika bez potravin nebude. Dostane se obilí do cílových zemí? Kyjev/Moskva 14:15 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie ukrajinského přístavu Oděsa z devátého března 2022, kdy se připravoval na ruský útok | Zdroj: Profimedia

Po týdnech vyjednávání se alespoň teoreticky otevřela cesta k vývozu více než 20 milionů tun ukrajinského obilí, které kvůli ruské invazi uvízlo v přístavech, a dalších milionů tun úrody, kterou se ukrajinští zemědělci teprve chystají sklidit. Zástupci Ruska a Ukrajiny v pátek v Istanbulu pod patronátem Turecka a OSN podepsaly dohodu o odblokování černomořských přístavů.

Dohoda má v praxi obnovit vývoz ze tří ukrajinských přístavů, a to z Oděsy, Čornomorsku a Južného. Všechny tři přístavy jsou geograficky blízko sebe na jihu země a podle slov ukrajinského ministra zemědělství Tarase Wysockiho, jsou tak v boji poměrně nepoškozené.

Předpokládá se, že přístup do nich budou mít jenom plavidla, která budou převážet náklad a žádná třetí strana. Dohled v ukrajinských vodách bude výlučně v rukou ukrajinského námořnictva.

Rusko, ale trvá na tom, aby byly lodě kontrolovány tak, aby se na Ukrajinu potají nedostávaly i zbraně. Plavidla tak budou společně prohledávat ještě před jejich vstupem do ukrajinských vod a znovu pak, když z nich vystoupí. To budou mít na starost společně všechny čtyři zúčastněné strany, tedy zástupci Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN.

Ti budou sdružení i v koordinačním středisku v Istanbulu, v centru, které bude na vývoz v praxi dohlížet. Bude ho prakticky organizovat v takovémto čtyřstranném formátu.

Druhý dokument

Po podpisu dohody o vývozu ukrajinského obilí Moskva oznámila, že v pátek byl v Istanbulu podepsán ještě jeden dokument, a to mezi Ruskem a OSN.

Jedná se o memorandum, kde se OSN zavázala, že pomůže odstranit omezení všeho druhu na Ruskou zemědělskou produkci a hnojiva.

Na ty sice západní sankce přímo necílí, Rusko si ale i tak stěžuje, že má v současnosti problém dostat je na světové trhy. Má totiž problémy s finančními transakcemi, s pojištěním nebo logistikou a opírá o to celý svůj narativ, že za hrozící potravinovou krizi údajně může západ a jeho sankce, nikoliv tedy ruská invaze.

Ve snaze rozptýlit právě tato tvrzení minulý týden Evropská unie částečně korigovala sankce, a to tím způsobem, že sankcionované ruské banky dostaly výjimku na transakce spojené s nákupem nebo přepravou zemědělských výrobků a plodin.

Vztahy hluboko pod bodem mrazu

Podpis dohody v Istanbulu byl zároveň prvním setkáním na nejvyšší úrovni mezi Ruskem a Ukrajinou od března, kdy zkrachovala jednání o příměří rovněž pod patronátem Turecka.

Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou lze nejlépe ilustrovat na faktu, že zástupci obou zemí spolu ani neseděli u jednoho stolu, ani si nepodali ruku. Na ruské straně to byl ministr obrany Sergej Šojgu, na ukrajinské ministr infrastruktury Oleksandr Turčynov.

Oba se v jedné místnosti sešli jen na několik vteřin. Vystřídali se u podpisu a přímo jeden z vedoucích vyjednavačů za OSN, Martin Griffiths, připustil, že za svou dlouhou kariéru vedl mnohá vyjednávání, ale snad žádné nebylo tak obtížné jako toto.

Rychlost dodávek

Klíčovou otázkou nyní je, jak rychle budou ukrajinské lodě schopny vyplout s obilím do světa. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu sice po podpisu dohody mluvil o tom, že to může být v řádu dní nicméně třeba ukrajinský ministr zemědělství Taras Wysocki ještě předtím avizoval, že to budou reálně spíš týdny.

Nicméně je také otázkou, jaká bude reálná životnost současné dohody. Ta je v současnosti uzavřená jenom s omezenou platností na 120 dní s možným prodloužením.

Rusko slibuje, že dohodu nezneužije k útoku na ukrajinské přístavy, což byla jedna z hlavních obav Kyjeva. Ani ne den po podpisu už ruská armáda ale zaútočila na Oděsu raketami.

Ukrajina před invazí vyvážela zhruba 80 procent zemědělských plodin přes černomořské přístavy. Podle náměstka ukrajinského ministerstva infrastruktury Mustafy Najema by obnova vývozu do ukrajinského rozpočtu přinesla skoro miliardu dolarů měsíčně.

Pro zemědělce je podle jeho vyjádření důležitý nejenom prodej současných zásob, ale i jistota, že budou mít jak vyvážet úrodu příští roky.