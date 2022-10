Dohoda USA a Mexika o novém režimu pro migranty z Venezuely. Američané jich přijmou 24 tisíc

Spojené státy a Mexiko se dohodly na novém režimu pro migranty přicházející z Venezuely, jejichž počet v posledních týdnech výrazně stoupá. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena slíbila přijmout až 24 000 venezuelských migrantů, do země přicestují letecky. Naopak lidé, kteří se pokusí do země dostat nelegální cestou, budou bez výjimky vraceni do Mexika a přijdou o možnost žádat o azyl v USA. O dohodě ve čtvrtek informovala agentura AP. Panama/Washington/Mexiko 5:04 13. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Venezuelští migranti před kostelem na ostrově Martha’s Vineyard | Foto: Ray Ewing | Zdroj: Reuters

Dohoda je reakcí na dramatický nárůst migrace z Venezuely přes Mexiko do USA. Venezuelané jsou od srpna druhou nejpočetnější národnostní skupinou usilující o překročení hranic hned po Mexičanech a předstihli migranty z Guatemaly a Hondurasu.

„Ti, kteří se pokusí nelegálně překročit jižní hranici Spojených států, budou vráceni do Mexika a v budoucnu nebudou mít na tento proces (žádost o azyl) nárok. Ti, kteří se budou řídit zákonným postupem, budou mít možnost bezpečně odcestovat do Spojených států a získat zde nárok na práci,“ uvedl americký ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas.

USA podobný program od dubna zřídily pro Ukrajince prchající z vlasti napadené Ruskem. USA slíbily přijmout až 100 000 ukrajinských migrantů, v srpnu jich přijelo 17 000.

Podle mexické strany program umožní „spořádanější, bezpečnější, regulérní a humánní vstup do země“. Program se snaží dát migrantům možnost přicestovat do USA aniž by riskovali své životy.

Z Venezuely v posledních letech odešlo na sedm milionů lidí, většina jich uprchla do jiných zemí Latinské Ameriky. Tři čtvrtiny z nich nemají dostatek potravin, odpovídající přístřeší, zaměstnání ani lékařskou péči. Ve středu to uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) při OSN.