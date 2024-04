Dohodám s Putinem uvěří jen naprostý blázen nebo hlupák, říká bývalý šéf Ústavního soudu Rychetský

„Míra solidarity je mně milá a jistě, že by pomoc Ukrajině mohla být intenzivnější. Ale jestli jsem s něčím nespokojen, tak s tím, že Evropská unie sice přijala už pátý nebo šestý balík ekonomických sankcí na Ruskou federaci, ale to nestačí (EU v únoru přijala již třináctý sankční balíček, pozn. red.). Já bych Rusko prostě vyloučil ze všech mezinárodních institucí,“ říká bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v Osobnosti Plus. Osobnost Plus Praha/Moskva 17:04 4. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dohodám s Putinem může věřit jen naprostý blázen, myslí si bývalý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

K vyloučení Ruska by však musela být nejdřív shoda v těchto institucích, navíc například v Radě bezpečnosti OSN může Rusko kdykoli uplatnit právo veta, což si Rychetský samozřejmě uvědomuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Myslím si, že když budou nadále omezováni ruští oligarchové, pochopí, že se musí zbavit prezidenta Vladimira Putina – ale tam demokracie nikdy nebyla a ani nebude. To je země, jak říkal už Václav Havel, která nezná své hranice, a ten ruský mužik, promiňte mi to, si vlastně libuje v utrpení. To je zvláštní rys, o kterém ale víme už od Tolstoje,“ tvrdí.

I přes ruskou válečnou ekonomiku je NATO pořád větším a silnějším uskupením, přesto nemá Rychetský pocit, že děláme dost. „My jsme si už po několik desetiletí totiž zvykli na mír a klid. A do přezbrojení, vyzbrojení a vůbec obranyschopnosti, nejen naší země, ale i všech ostatních členských zemí Aliance se investovalo málo.“

Schopnost Ruska někoho napadnout je výrazně omezena, reaguje na Putinův projev analytik Číst článek

„Mysleli jsme si, že se nemůže stát, že se na evropském kontinentu rozpoutá nová válka takového rozsahu. Máme co dohánět. Myslím si, že je to skutečně potřeba,“ říká bývalý ústavní soudce.

„Nikdy jsem moc nefandil armádě, přesto si dnes myslím, že je nejvyšší čas, abychom začali tu naši pěstovat a hýčkat. Abychom jí dodali nejen materiál a finance, ale i sebevědomí,“ dodává.

Cesta k míru na Ukrajině pak prý rozhodně nevede přes dohody o příměří, ostatně, historie nás snad už v lecčems poučila. „Dohodám s Putinem totiž může věřit jen naprostý blázen anebo, promiňte mi to, hlupák. S Putinem nejsou žádné dohody možné. Mně dokonce vadí, že s ním dřív občas komunikoval francouzský prezident Emmanuel Macron, což už se teď neděje,“ přibližuje Rychetský.

„Musíme být připraveni, protože Rusko je pro civilizovanou Evropu, pro naši kulturu reálnou hrozbou,“ doplňuje bývalý ústavní soudce.

‚Zastavení penězovodů‘

Při pohledu na západní společnost nechce Rychetský příliš posuzovat velké státy, jako jsou Francie nebo Německo, kteří jsou lídry Evropy. „Ale když mluvíme o zahraničí, tak to, co se děje teď na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, to je skutečně alarmující a mám z toho hrůzu.“

„Na druhou stranu se spoléhám na to, že jsou to země, kde někdy vládne proruská politika – horší je ale nacionalismus, to je ta nejzrůdnější ideologie, jakou si jde vůbec představit. Přesto se i tady spoléhám, že jsou jim evropské struktury a instituce schopny pomáhat,“ dodává.

‚Děsivé riziko vypuknutí třetí světové války se blíží.‘ Maďarský ministr navázal na rétoriku Kremlu Číst článek

„Jsem přesvědčen, a už se ostatně ukázalo, že když se některé penězovody z Unie do těchto zemí zastaví, tak to trochu zapůsobí – i když nejde zrovna o mravní instrument, moc morálky v tom není, spíš je to tedy velmi účelové,“ míní Rychetský.

„Na druhé straně zájem Evropské unie, aby se zachoval demokratický princip vzájemné solidarity a uspořádání Evropy, je důležitý. Zejména dnes, když jsme všichni ohrožení barbarským útokem Putinova režimu na sousední svébytný samostatný stát. To je nebezpečné memento pro nás všechny, protože s ,jídlem roste chuť‘. Také si dovedu představit, že kdyby, nedej pánbůh, na Ukrajině Putin uspěl, tak by neskončil na vnější hranici (NATO),“ uzavírá bývalý předseda Ústavního soudu.

Celou Osobnost Plus si můžete poslechnout v audiozáznamu v úvodu článku.