Doktor, který se v Omsku staral o Navalného, náhle zemřel. Nemocnice příčinu úmrtí neupřesnila

Lékař Sergej Maximišin, který se v omské nemocnici staral o ruského opozičního politika Alexeje Navalného, náhle zemřel. Nemocnice to oznámila na svých webových stránkách. Maximišin působil jako zástupce primáře anesteziologického a resuscitačního oddělení, v omské nemocnici pracoval 28 let. Příčinu úmrtí nemocnice neuvedla. Omsk 11:41 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař Sergej Maximišin, který se jako jeden z prvních staral o Alexeje Navalného po otravě, zemřel ve věku 55 let | Zdroj: Městská nemocnice v Omsku

„S lítostí vám oznamujeme, že zástupce primáře anesteziologického a resuscitačního oddělení naší nemocnice Sergej Valentinovič Maximišin náhle zemřel,“ oznámila nemocnice v oficiálním prohlášení.

Pětapadesátiletý lékař se jako jeden z prvních staral o Alexeje Navalného po jeho srpnové hospitalizaci, kterou měla způsobit otrava jedovatou látkou ze skupiny novičok. Ruský opoziční předák zkolaboval na palubě letadla, které muselo během cesty z Tomsku do Moskvy nouzově přistát v Omsku. Maximišin se během Navalného léčby do médií nevyjadřoval.

„Byl hlavou oddělení a stál v čele Navalného léčby a uvedení do umělého kómatu. O jeho zdravotním stavu věděl více než ostatní. Nemůžeme tak vyloučit nečestnou hru,“ uvedl podle CNN člen Navalného štábu Leonid Volkov. Dodal také, že kvalita ruského zdravotnického systému není příliš dobrá. Neočekává, že by smrt doktora byla jakkoliv vyšetřována.

K smrti Sergeje Maximišina se vyjádřil i ministr zdravotnictví Omské oblasti Alexander Murakovskyj. „Vracel lidi plně do reality. Opustil nás velmi brzy a o to je to bolestivější ztráta,“ uvedl Murakovskyj.

Zpochybnění otravy

Navalnyj se z otravy později zotavoval v Berlíně. Podle německé armádní laboratoře byl otráven zakázanou látkou ze skupiny novičok. Tento poznatek potvrdily i laboratoře ve Francii a ve Švédsku, jakož i Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Navalnyj z pokusu o otravu obvinil Vladimira Putina a ruskou tajnou službu FSB. Ruské úřady odmítají podíl na jeho otrávení a zpochybňují, že byl vůbec otráven. Evropská unie a Británie kvůli věci uvalily sankce na Putinovy spolupracovníky, Moskva odpověděla recipročními postihy.

Ruský politik se do Moskvy vrátil 17. ledna, ještě na letišti byl ale zadržen policisty. Soud ho na začátku února odsoudil ke 3,5 letům ve vězení, do trestu se však počítá i čas strávený v domácím vězení. V ruských městech se v posledních týdnech konají pravidelné protesty na podoru Alexeje Navalného, při nichž policie zadržela tisíce lidí.