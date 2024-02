Dokumentaristka: Česko dělá Izraeli medvědí službu. Když jde přítel do záhuby, nepoplácám ho po rameni

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu očekává vítězství nad Hamásem do několika měsíců, návrhy na příměří odmítl. „Osud rukojmí je velmi smutný: už čtyři měsíce je ve strašných podmínkách na 136 lidí a velká část izraelské společnosti by si přála, aby konečně byli propuštění. To ale bohužel pro premiéra není to nejdůležitější,“ uvádí izraelská dokumentaristka a publicistka Nataša Dudinská. Interview Plus Tel Aviv 11:48 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko dělá Izraeli medvědí službu, myslí si dokumentaristka (ilustrační foto) | Foto: Raneen Sawafta | Zdroj: Reuters

Většina Izraelců prý požaduje porážku Hamásu, aby se mohla cítit bezpečně, stejně tak se ale domnívají, že stát selhal v ochraně svých občanů. Proto je zodpovědný za jejich ochranu a propuštění, i když to znamená propuštění velkého množství palestinských vězňů.

„Je to samozřejmě těžké, ale je to cena, kterou bude muset Izrael zaplatit. Hamás je jinak nepustí, kvůli tomu je zajal,“ upozorňuje s tím, že obě strany v konfliktu chtějí dosáhnout vítězství a upevnit moc.

Platí to prý zejména pro izraelského premiéra, jeho popularita se po útoku ze 7. října propadla na zhruba patnáct procent.

Netanjahua i mnozí jeho voliči viní z toho, k čemu došlo, a jakmile skončí boje v Gaze, bude čelit protestům a požadavkům na odstoupení a vyhlášení nových voleb.

Mezitím ale umírají lidé – na izraelské straně je 1,2 tisíce obětí říjnového masakru, navíc denně přibývají padlí vojáci. V Pásmu Gazy zase ministerstvo zdravotnictví, které ovládá hnutí Hamás, eviduje více než 27 tisíc mrtvých.

„Ty počty jsou absolutně strašidelné. Každý den při bombardování zahyne více než stovka Palestinců,“ uvádí publicistka s tím, že statistiky Hamásu můžeme s odkazem na předchozí konflikty považovat za věrohodné. Další více než milion lidí navíc musel opustit své domovy a žije v improvizovaných podmínkách, protože Izrael blokuje přísun humanitární pomoci.

V Izraeli vládnou extremisté

Většina izraelských mainstreamových médií se podle ní vůbec nevěnuje tomu, co se děje na palestinské straně, a nabízí hlavně pohled izraelské armády.

„Nevidíte tam lidské příběhy, tváře a všechny ty hrůzy. Možná záběry zdemolovaných domů, ale ne lidského utrpení. To napomáhá velké dehumanizaci Palestinců a silně to utváří veřejné mínění,“ tvrdí Dudinská.

Proizraelský pohled podle ní převažuje také v českých médiích, které citují zejména izraelské zdroje, přestože by mohly čerpat i z řady palestinských. Sleduje také vyhrocenou debatu na sociálních sítích:

„Je to pro mě velmi bolavé. Buď jsi proizraelský, anebo propalestinský. A nevede se debata o nuancích toho konfliktu, schopnosti empatie vůči obětem na obou stranách. Že se to děje v Izraeli, je přirozené, je to země ve válce, ale v Česku by lidé mohli mít odstup,“ míní.

Dudinská se připojila otevřenému dopisu adresovanému českým ústavním činitelům, který žádá změnu postoje vlády ke krizi na Blízkém východě.

„Chtěla jsem něčím přispět k tomu, aby ten konflikt skončil. Pro mě jako Izraelku je fajn, že česká vláda jednoznačně podporuje Izrael, ale na druhé stranu je to medvědí služba. Když váš přítel dělá hloupost, škodí sobě nebo jiným a žene se do záhuby, tak ho přece nebudete poplácávat po rameni,“ vysvětluje.

„I česká vláda musí udělat maximum pro to, aby se konflikt neřešil vojensky, protože má jen politické řešení. V Izraeli je bohužel velmi extremistická vláda, která nechce vznik palestinského státu. Někteří její členové by byli nejraději, kdyby Palestinci někam zmizeli. Proto je důležité, aby mezinárodní společenství tlačilo na Izrael, aby dodržoval právo,“ uzavírá.

