Mr. Order po 10 letech končí. Britská Dolní sněmovna se loučí s předsedou Johnem Bercowem

Britská Dolní sněmovna ve čtvrtek přichází o jednu z nejvýraznějších tváří posledních let. Ve funkci končí její předseda John Bercow. Charismatický politik, který se díky ráznému vyjadřování i častému a energickému zasahování do jednání o brexitu proslavil nejen v Británii, ale i zahraničí. Desetiletý maraton schůzí a stresu chce vyměnit za čas s rodinou. Londýn 8:02 31. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít John Bercow se ve čtvrtek 31. října 2019 rozloučil s pozicí předsedy Dolní sněmovny. | Foto: Jessica Taylor | Zdroj: Reuters

„Order! Order!“ Právě zjednávání klidu typickým obratem „order“ často s notně zvýšeným hlasem, je pravděpodobně první věc, která lidi ve spojení se jménem John Bercow napadne.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 John Bercow se loučí s Dolní sněmovnou.

Šestapadesátiletý politik sice neměří ani 170 centimetrů, jeho hlas ale v posledních letech hřímal Dolní sněmovnou a často byl tou jedinou překážkou, která rozhádané strany pod náporem brexitu dělila od nekontrolovatelného přívalu nadávek.

V mládí byl nadějným tenistou. Rakety se poprvé chopil už v osmi letech a stal se šampiónem v kategorii do dvanácti let. Později se u něj ale objevilo astma a tak se tenisu věnoval už jen volnočasově, ovšem podobně jako fotbalu v roli zapáleného fanouška.

Napsal dokonce knihu o svých dvaceti nejoblíbenějších hráčích. Angažoval se i jako poslanec, když vstoupil do týmu Dolní sněmovny ve dvojici s budoucím premiérem Davidem Cameronem.

Deset let v čele

Po dvou neúspěšných kandidaturách v letech 1987 a 1992 se v roce 1997 dostal po parlamentních volbách do Dolní sněmovny za Konzervativní stranu. Později působil ve stínových kabinetech Iaina Duncana Smithe a Michaela Howarda. A v roce 2009 uspěl po odstoupení tehdejšího předsedy Dolní sněmovny Michael Martina s kandidaturou na tuto prestižní pozici.

Bylo rozhodnuto už v sobotu, odmítl další hlasování o brexitové dohodě předseda sněmovny Bercow Číst článek

A hned při své úvodní řeči předznamenal to, v jakém duchu se jeho dozorování nad Dolní sněmovnou ponese.

„Rád bych poděkoval a vzdal hold všem svým protikandidátům. V posledních pár týdnech jsme tu měli konstruktivní debatu. O všech mám to nejlepší mínění. Každý přinesl něco pozitivního a můžu upřímně říct, že přispěl k velikosti této sněmovny,“ řekl tehdy.

Právě konstruktivní debata, slušné mravy a stavění veřejného zájmu nad zájmy politické se staly prioritou a taky předností Johna Bercowa. Zatímco v mládí byl spojovaný s nejpravicovějšími frakcemi Konzervativní strany, později tíhnul spíš k liberální politice.

Stavěl se za práva homosexuálů, a dokonce se spekulovalo o jeho přechodu k Labouristické straně. Svou nadstranickost náležející k pozici předsedy Dolní sněmovny potvrdil zejména během nekonečného vyjednávání o brexitu a schvalování dohody uzavřené s Evropskou unií.

Uvolnění pravidel

„Vláda nemůže legitimně předložit k hlasování Dolní sněmovně znovu prakticky stejnou dohodu, kterou už poslanci odmítli rozdílem 149 hlasů,“ řekl, když tehdejší premiérce Therese Mayové nepovolil hlasovat potřetí o stejné dohodě a donutil ji tak hledat jinou variantu.

A shovívavý nebyl ani k jejímu nástupci Borisi Johnsonovi, jehož často hrubou mluvu nejedenkrát napomenul květnatým a vytříbeným jazykem.

Kromě toho přinesl do Dolní sněmovny některá uvolnění zažitých pravidel. Třeba to, že nosil pod talárem oblek místo tradičního oděvu. Anebo když povolil poslancům mluvit bez kravaty. Sám přitom nosil zpravidla pestrobarevné vázanky.

Když v září ohlašoval svůj konec, měl slzy v očích. „Po volbách v roce 2017 jsem slíbil své ženě a dětem, že to budou mé poslední. Je to slib, který hodlám dodržet.“

Šéf sněmovny pohrozil zablokováním hlasování o brexitové dohodě. Odvolává se na pravidlo z roku 1604 Číst článek

Přednost dostala rodina

Následný bouřlivý potlesk pak vycházel zejména z Labouristické strany sněmovny. Část Konzervativců se kvůli změnám postoje Bercowa ani nezvedla z lavic. Konec vlivného předsedy Dolní sněmovny se dá chápat hlavně v lidské rovině vzhledem k tomu, že jeho syn trpí autismem.

„Byli jsme opravdu šťastní, že na jeho diagnózu přišli už v jeho třech letech. Oliver tehdy vůbec nemluvil. Neřekl jediné slovo. Takže bylo jasné, že nemůže jít do normální školy. Měli jsme knížku s obrázky a tu jsme používali ke komunikaci. Například když chtěl sušenku, ukázal na ni,“ řekla před lety v rozhovoru jeho manželka Sally.

John Bercow by měl zůstat v politice aktivní. Podle tradice by se po svém odchodu měl stát členem sněmovny lordů. Pokud tuto víc než 200 let starou zvyklost nepřeruší konzervativní vláda, která naznačila, že si s ním tímto způsobem chce vyřídit účty.