Aktivisté pronikli do několika dolů na východě Německa. Patří Křetínského společnosti EPH

Aktuell sind 500 Personen widerrechtlich in das Tagebaugelände #Welzow eingedrungen. Wir sind vor Ort!

Auch am Kraftwerk in #Jänschwalde sind wir mit massiven Kräften, darunter auch mit Diensthunden, vor Ort. Wir werden das Betreten des Kraftwerkes konsequent verhindern. #Lausitz