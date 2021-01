Začal souboj o budoucnost Republikánské strany. Trumpa může zpomalit úspěšný impeachment

Donald Trump si během čtyř let prezidentství zcela podmanil Republikánskou stranu. Teď naplno začal zákulisní souboj o to, jestli to tak zůstane i po jeho odchodu z Bílého domu. Tento týden oficiálně zahájila činnost Trumpova kancelář exprezidenta. Ve čtvrtek se Trump také ve své rezidenci na Floridě poprvé od přepadení sídla Kongresu svými příznivci sešel s Kevinem McCarthym, lídrem republikánské menšiny ve sněmovně.

