‚Nic se nenašlo, protože se nevyšetřovalo.‘ I po roce třetina Američanů věří tvrzení o ukradených volbách

Uplynul rok od porážky Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, ale desítky milionů Američanů stále věří, že vyhrál. A to i přesto, že v Bílém domě od ledna sedí Joe Biden a Trumpem opakovaná tvrzení o volebním podvodu audity i soudy vyvrátily. Trump ale taktiku zpochybňování voleb používá dlouhodobě už od republikánských primárek před pěti lety. A teď se mu podařilo dosáhnout toho, že nedůvěra Američanů je trvalá a rozšířená. Washington 12:01 4. listopadu 2021

Donaldu Trumpovi se opakovaným lhaním podařilo vytvořit velký americký mýtus o ukradených volbách, který už rok žije vlastním životem. Věří mu podle nedávného průzkumu institutu Public Religion Research skoro třetina dospělých Američanů.

Vůbec tedy nejde o okrajovou záležitost podivínů či extremistů. Naopak – je velmi snadné potkat na ulici lidi, kteří věří tomu, že Trump přišel o místo v Bílém domě podvodem.

„Myslím si to a myslím, že bude nějaký čas trvat, než se to potvrdí. Dělali audit jednoho okresu v Arizoně, šerif ve Wisconsinu našel podvod. Ale chce to čas, nevyjde to najevo tak rychle, protože to musí projít soudním systémem. Ale věřím, že až budou odhaleny důkazy, tak se ten masivní podvod v našich volbách objeví,“ říká Radiožurnálu republikán Steve z Virginie, přestože kromě lží, konspirací a vyvrácených podezření se Trumpova teorie ani po roce nemá o co opřít.

Stále ji ale přiživují média jako televize Fox News nebo Newsmax. Nedávno se objevily dokumenty, podle kterých i samotná Trumpova kampaň hned po volbách věděla, že k žádné manipulaci hlasovacích strojů nedošlo. Přesto tuto část konspirace Trump a jeho okolí dál šířili.

„Nic se nenašlo, protože se nic nevyšetřovalo. Skoro každý případ, který se dostal k soudu, byl zamítnutý kvůli technickým záležitostem, důkazy se nezabývali. Soudy se nechtějí do voleb míchat a já to svým způsobem chápu. Ale věřím, že se vše ukáže. Zřejmě to zabere další rok a půl, dva roky. Musí to projít soudním systémem,“ vysvětluje dál své přesvědčení sedmdesátiletý republikán.

Oprávnění k násilí

A ačkoli sám Steve k takovým nepatří, průzkum Public Religion Research ukazuje i to, že skoro čtyři z 10 lidí, kteří věří Trumpově lži o volebním podvodu, si myslí, že oprávněnou vlasteneckou reakcí je uchýlit se k násilí. Pro by bylo víc než 30 milionů Američanů, kteří to tak cítí, a to i po lednovém přepadení Kapitolu s tragickými následky.

Zároveň platí, že pro mnoho republikánských voličů zůstává Donald Trump zásadní postavou.

„Na jednu stranu by se mi líbilo, kdyby se Trump stal znovu prezidentem. Napodruhé už by věděl, kdo jsou jeho nepřátelé, a zbavil by se jich. Do Washingtonu přišel zvenčí, nebyl politikem a předpokládal, že všichni budou dobrými patriotickými Američany a budou dělat pro Ameriku to nejlepší. Myslím, že teď ví, že to není pravda. Takže na druhou stranu by pro něj bylo nejlepší prostě jen podpořit skutečné republikány. Potřebujeme skutečného, silného republikána, který si stojí za tím, v co věří. A budu šťastný, ať to bude Trump, nebo někdo s jeho podporou,“ přemýšlí Steve a uznává, že ne všichni republikáni, natož nezávislí voliči to tak mají.

Takže od čerstvého vítěze guvernérských voleb ve Virginii Glenna Youngkina bylo chytré, že se s bývalým prezidentem neobjevil na jednom pódiu a v závěrečné fázi ho nezmiňoval, aby přilákal co nejširší koalici hlasujících.

Naopak kampaň demokratů vsadila víc než na cokoli jiného na varování před návratem trumpismu. A dokázala tím skoro nemožné – prohrát ve státě, kde loni Biden Trumpa porazil o deset procentních bodů.